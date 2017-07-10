Mete Gazoz, Avrupa Kupası yolunda

Olimpik Milli Okçu Mete Gazoz, şu an Hırvatistan’da devam eden Gençler Avrupa Kupası 2. Ayak yarışmasında, Avrupa Kupası Şampiyonluğu için mücadele ediyor.

Milli sporcu Mete Gazoz'un da yer aldığı Klasik Yay Genç Milli Takımı, Gençler Avrupa Kupası 2. Ayak yarışması için Hırvatistan'ın Porec kentinde bulunuyor. 9-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek yarışmaya 32 ülkeden 315 sporcu katılıyor. Mete Gazoz, 17-22 Nisan tarihlerinde ilk ayağı Yunanistan'da gerçekleşen yarışmada Ferdi ve Genç Takım Avrupa 1.'liği ile Mix Takım Avrupa 3.'lüğü derecelerini elde etmişti.

