Mete Gazoz, Avrupa Kupası yolunda
Olimpik Milli Okçu Mete Gazoz, şu an Hırvatistan’da devam eden Gençler Avrupa Kupası 2. Ayak yarışmasında, Avrupa Kupası Şampiyonluğu için mücadele ediyor.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:06
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İmbula’da yeni umut
Toplam 5
Yorum
gs imbula ile birlikte bir orta saha ve bir de kanat alırsak orta saha tamam. donk dejong cavanda tarık gönderilmeli
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Lazio, Topal’ı istedi
Toplam 35
Yorum
Asım Mehmet topal iyi oyuncu tamam amaa takımda aynı mevkide De sauza,ozan tufan,salih ve en az iki oyuncu daha VAR iyi teklif de gitmeli
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Lazio, Topal’ı istedi
Toplam 35
Yorum
alex hic bir özelligi yok hizli degil,teknik yok,sut teknigi yok,bitirici degil,hava toplarinda hakimiyeti yok,dümdüz orta seviyede gereksiz biri
Mete Gazoz, Avrupa Kupası yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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