 Katılımcı ülke sayısı 97’ye çıktı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Katılımcı ülke sayısı 97’ye çıktı

    Katılımcı ülke sayısı 97’ye çıktı

    Kısa bir süre kalmasına rağmen ülkelerin tarihin en büyük ’na ilgileri artarak devam ediyor. Guatemala’nın da sporcu göndereceğini açıklamasıyla Samsun Deaflimcpics 2017’ye katılacak ülke sayısı 97’ye yükseldi.

    Samsun'da yapılacak için geri sayım sürüyor. 3000'in üzerinde sporcunun 21 farklı branşta yarışacağı oyunlar, tarihin en kalabalık Deaflympics organizasyonu olacak. Son olarak Guatemala'nın da sporcu göndereceğini açıklamasıyla, organizasyonun başlamasına sayılı günler kala katılan ülke sayısı 97'ye yükseldi.

    Samsun 2017'de bir sporcu bir de delegeyle temsil edilecek Guatemala, yalnızca yüzme dalında yer alacak. 18 yaşındayken Sofia 2013'te bayrağını ilk kez temsil eden genç yüzücü Sergio Pablo Aragon, bu sefer Samsun'da Guatemala'nın başarısı için havuza girecek. Samsun 'de yüzmede mücadeleler 20-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:50
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