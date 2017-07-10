Katılımcı ülke sayısı 97’ye çıktı
Kısa bir süre kalmasına rağmen ülkelerin tarihin en büyük İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’na ilgileri artarak devam ediyor. Guatemala’nın da sporcu göndereceğini açıklamasıyla Samsun Deaflimcpics 2017’ye katılacak ülke sayısı 97’ye yükseldi.
Samsun 2017'de bir sporcu bir de delegeyle temsil edilecek Guatemala, yalnızca yüzme dalında yer alacak. 18 yaşındayken Sofia 2013'te bayrağını ilk kez temsil eden genç yüzücü Sergio Pablo Aragon, bu sefer Samsun'da Guatemala'nın başarısı için havuza girecek. Samsun Deaflympics 2017'de yüzmede mücadeleler 20-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:50
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Fenerbahçe, İsviçre yolcusu
Toplam 2
Yorum
ms Desenize yine "0 sifir çekecekler Turkiyeye torba dolusu gollerle donecekler rekor gelebilir obradoviç aykutta baslamadan gider
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Belhanda tepkilere dayanamadı
Toplam 24
Yorum
gs ya siz ne kadar beceriksiz yönetimsiniz ya taraftara ne demeli hem yeni transferden olduk hem sneijderden gs taraftarı olmaktan utanıyorum..
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Marcelo ikilemi
Toplam 9
Yorum
ruhi mücerret marcelo sakin pepe agresif muhteşem uyum olacak sakın satmayın..marcelo gbi sakin soğukkanlı stoper az..agresif eksikliğini pepe kapadı...
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