Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Tunceli Munzur Çayı'nda, "Akarsu Temel Eğitim Kampı" başlattıklarını, Erzincan, Elazığ ve Tunceli'den 26 gencin 15 gün süreyle temel eğitim aldığını ve bunların arasında çok iyi durumda 5 kişinin olduğunu belirtti.

Kanoya başlayanları takibe aldıklarını ve bunun sonucunda sporcu olup olmayacağına antrenörlerinin karar verdiğini aktaran Kabakçı, "Türkiye'de kano, yıldızı parlayan bir spor dalı olacak." dedi.

"Parkur için Sakarya düşünüldü"

Kabakçı, Türkiye'de olimpik bir parkurun olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yarışmaların ve düzenli olarak antrenmanların yapılabileceği olimpik parkurumuz yok. Milli takımımız çalışmalarını Macaristan'da sürdürüyor. Bundan önce de yaklaşık bir ay Sırbistan'da çalıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'ın himayelerinde çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. 2024 Olimpiyatları'na aday değiliz. 2028 Olimpiyatları'na aday olursak ve bize olimpiyatlar verilirse o zaman bir kanal parkurumuz, olimpik parkurumuz olur."

Parkurun yapılabilmesi için gerekli şartların bulunduğu yerin olduğuna dikkati çeken Kabakçı, "Bu parkur için Sakarya düşünüldü ancak biraz maliyetli, yaklaşık 40 milyon lira. Şu an önceliğimiz diğer spor branşları. Stadyumlar, salonlar yapıyoruz ülke olarak. Ülkemizde tesisleşme hamlesi var. Dolayısıyla kano parkuruna da sıra gelecek diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonalar için çalışmalar devam ediyor

Kanoda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na birden fazla sporcu ile katılacaklarını bildiren Alper Cavit Kabakçı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Macar bir antrenörle anlaştık. Milli takımımız şu anda çalışmalarını Macaristan'da devam ettiriyor. Bu ay sonunda Romanya'da Dünya Şampiyonası var. Haftaya da Bulgaristan'da Büyükler Avrupa Şampiyonası. Rio Olimpiyatları'na katılan milli sporcumuz Lasma Liepa, Avrupa Şampiyonası'nda da yarışacak. O da bir ay boyunca Litvanya'da hazırlıklarını yaptı. Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor. Pazartesi günü Bulgaristan'a gidecekler."