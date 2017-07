Chen, Samsun'daki hazırlıklardan memnun

İşitme Engelliler Olimpiyatları Medya Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 41 yaşındaki Tayvanlı yönetici, bugüne kadarki en yüksek katılımlı olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Samsun'daki hazırlıkların kısa sürede tamamlandığını belirtti.



Tayvan'da 2009 senesindeki oyunlar için büyük bir çalışma yürüttüklerini hatırlatan Chen, "Daha önce Tayvan 2009'da çok büyük bir çalışma yapmıştık. Gönüllüler, çevirmenler ve sporcular olarak hepimiz toplam 6 sene boyunca uğraştık. Çalıştık, hazırlandık ve açılışı yaptık. Şu an Samsun biraz farklı. Burada her şey bir senede, çok ama çok kısa bir sürede, hızlı bir şekilde hazırlanıyor. İlk başta inanamadım. Böyle her şey bir anda, büyülü bir biçimde hazır hale geliveriyordu." diye konuştu.

Chen, işitme kaybının insanları aktif bir şekilde hayatın içinde olmaktan alıkoymadığını vurguladı. Bu konuda kendisini örnek olarak veren Chen, şu ifadeleri kullandı:"Ben spor yönetimindeyim. Daha önce profesyonel veya amatör olarak hiç spor yapmadım ama sporla ilgili planlamaları yapabiliyorum. Bunu organize edebiliyorum. Aynı şekilde spor teknikleriyle ilgili de bilgi veriyorum. İşitme engellilerin bu şekilde kendilerini geliştirmeleri gerek. Konuşanların da tabii bilinçlenmeleri ve farkındalık kazanmaları gerekiyor."



"En büyük aşkım sütlaç oldu"

Yöneticilik dışında çok iyi de bir aşçı olan Kang Chen, ülkelerin farklı yemek ve kültürlerini tecrübe etmeyi çok sevdiğini, aynı zamanda Türk mutfağının ününü de çok duyduğunu belirtti.



Asbaşkan Chen, "Samsun'a geldim ve araştırdım, yemeklerini tattım. Çok farklı lezzetlerle karşılaştım. Çok değişik tatlarınız var biliyorum ama hepsini tadabilmem mümkün değil. Yiyebildiklerimi yedim. En güzel tadı sütlaçta buldum. İlk yediğimde hemen bir daha yeme isteği duydum. Hatta üç dört tane birden yedim. En büyük aşkım sütlaç oldu ondan sonra. Şu an konuşurken bile canım çekiyor ve ne yapacağımı bilmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.