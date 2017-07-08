 Okçuluk Avrupa Gençler Kupası Başlıyor – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Avrupa Gençler Kupası Başlıyor

    Okçuluk Avrupa Gençler Kupası Başlıyor

    Okçulukta, Gençler Avrupa Kupası 2. ayak yarışmaları, 9-14 Temmuz'da Hırvatistan'da yapılacak. Milli Takım, organizasyon için yarın bu ülkeye gidecek.

    Yunanistan'ın Maraton kentinde Nisan ayında yapılan 1. ayak yarışmalarını, 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 10 madalyayla 2. sırada tamamlayan Türkiye, Porec kentindeki 2. ayak mücadelesine 6 sporcu ile katılacak.

    Göktuğ Ergin, Natalia Nasaridze ve Yusuf Çorba'nın antrenörlüğündeki Milli Takımı'nda, klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, Onur Tezel ve Erdal Meriç Dal, klasik yay kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Fatma Buket Aycan yer alıyor.

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:52
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