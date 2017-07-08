Okçuluk Avrupa Gençler Kupası Başlıyor
Okçulukta, Gençler Avrupa Kupası 2. ayak yarışmaları, 9-14 Temmuz'da Hırvatistan'da yapılacak. Milli Takım, organizasyon için yarın bu ülkeye gidecek.
Yunanistan'ın Maraton kentinde Nisan ayında yapılan 1. ayak yarışmalarını, 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 10 madalyayla 2. sırada tamamlayan Türkiye, Porec kentindeki 2. ayak mücadelesine 6 sporcu ile katılacak.
Göktuğ Ergin, Natalia Nasaridze ve Yusuf Çorba'nın antrenörlüğündeki Okçuluk Milli Takımı'nda, klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, Onur Tezel ve Erdal Meriç Dal, klasik yay kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Fatma Buket Aycan yer alıyor.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:52
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''Böyle taraftar görmedim''
Toplam 4
Yorum
Kartalizma Daha Vodafone Park'a gelmediğin için görmemişsindir.
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"Pepe, Beşiktaş'a renk katacak"
Toplam 9
Yorum
HCK / BJK EMEKLERİ, KATKILARI UNUTULMAYACAK OLAN SEVGİLİ, VEFALI GÜZEL İNSAN ÇOK TEŞEKKÜRLER. BEŞİKTAŞ'LI YUSUF'U UNUTMAYACAĞIZ. BAŞARILAR....
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Remy operasyonu
Toplam 2
Yorum
kartal beşiktaş ın almaya çalıştığı isimleri almaya çalışıyorlar e nede olsa beşiktaşın scout ekibi var şaşkınlar :)))
Okçuluk Avrupa Gençler Kupası Başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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