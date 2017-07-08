 Deniz Kanosu Şampiyonası Bolu'da düzenlendi – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Deniz Kanosu Şampiyonası Bolu'da düzenlendi

    Deniz Kanosu Şampiyonası Bolu'da düzenlendi

    , Bolu'daki Seben Göleti'nde gerçekleştirildi.

    , Bolu'daki Seben Göleti'nde gerçekleştirildi.

    Türkiye Kano Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan ve Seben Derneği ile Seben Spor Kulübünün katkıları ile Seben Göleti'nde yapılan şampiyonaya, K1 ve K2 kategorilerinde 11 ilden 16 kulüp ve 84 sporcu bin metrelik mesafede mücadele etti.

    Sıralama yarışlarının ardından start alan şampiyonada sporcular kıyasıya yarıştı. Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

    Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de deniz kanosunun ilk faaliyetini Bolu'da icra ettiklerini belirterek, "Sporcularla birlikte yaklaşık 100 kişilik kafile Bolu Seben'de bulunuyor. Bolu'da ilk defa kano yarışmaları yapılıyor. Burada yaptığımız yarışma deniz kanosu yarışması." diye konuştu.

    Federasyon bünyesinde dört farklı branşın olduğunu aktaran Kabakçı, "Durgun su, akarsu, deniz kanosu ve dragon bot kanosu. Dragon ve deniz kanosu olimpik olmayanlar. Diğer ikisi ise olimpik branşlar." ifadelerini kullandı.

    Kabakçı, şampiyonaya katılımın yüksek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "Bundan önce yarışmalarımız Bodrum, Marmaris gibi tatil yörelerinde yapılıyordu. Denizde yapılıyordu. Göreve geldikten sonra kanoyu daha fazla tanıtmak ve Anadolu'ya yaymak için çaba göstermeye devam ediyoruz. İlk faaliyetimizi Bolu'da yaptık. Kars'ın Çıldır Gölü'nde de kano yarışması düzenledik ama o biraz daha festival tarzındaydı. Bundan sonra İznik ve Samsun gibi değişik bölgelerde deniz kanosu yapmayı planlıyoruz."

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:09
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