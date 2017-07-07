2. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası sona erdi

15 ülkeden 800'e yakın sporcunun başvurduğu ve beş kategoride düzenlenen turnuva boyunca katılımcılar için Gökyay Vakfı Satranç Müzesi ve Anıtkabir gezileri, bisiklet turları ve çeşitli sosyal etkinlikler de düzenlendi.

Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu'ndaki ödül törenine, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, Rektör Prof. Dr. Ali Haberal, TSF Başkanı Gülkız Tulay, MEB Müşteşar Yardımcısı ve TSF Asbaşkanı Dr. Muammer Yıldız, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Haznedaroğlu, sporcular, veliler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Başkent Üniversitesi Açık Satranç Turnuvası'nın bir satranç turnuvasının çok daha ötesinde bir organizasyon olduğunu belirten Gülkız Tulay, hem sporcu kalitesiyle hem de düzenlenen etkinliklerle Türk satrancı açısından fark yaratan ve marka haline gelen bir faaliyet olduğunu ifade etti.

Federasyonun çok çalıştığını kaydeden Tulay, "Ancak başarımızın asıl mimari kuşkusuz sporcularımız ve onların kıymetli aileleri. Başkent Üniversitesi gibi önemli kurumlarla yol aldığımız sürece Türk satrancı olarak kalkınmaya devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Tören, pasta kesimiyle sona erdi.