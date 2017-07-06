U16 Erkek Hokey Milli Takımı ikinci maçında galip geldi
U16 Erkek Hokey Milli Takımı, Polonya'nın Walcz kentinde düzenlenen Eurohockey U16 Hokey 5S Avrupa Şampiyonası'nda, 2018 Gençlik Olimpiyatları'na katılım mücadelesi veriyor.
4 grupta 14 takımın mücadele ettiği şampiyonada Milliler, Hırvatistan ve Fransa'nın bulunduğu A grubunda Türkiye'yi temsil ediyor.
5 Temmuz'da başlayan Avrupa Şampiyonası'nda, Ay Yıldızlılar ilk maçında Fransa'ya 3-2 mağlup oldu.
Bugün oynanan ikinci maçta ise U16 Milliler, Hırvatistan karşısına ya tamam ya devam parolası ile çıktı. Hırvatistan maçını 5-3 kazanan U16 Erkek Milli Takımı, şampiyonadaki iddiasını sürdürdü.Bu sonuçlarla A grubunu ikinci olarak tamamlayan Milliler, çapraz eşleşme sonucu bu akşam TSİ 20.30'da ev sahibi Polonya karşısına çıkarak ilk 8'e girme mücadelesi verecek.
Bu şampiyonada U16 Erkek Milli Takımı ilk ikiye girmesi durumunda Avrupa Kıtası kontenjanına girerek 2018 yılında Arjantin'in Başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek olan Gençlik Olimpiyatları'na katılım biletini kapacak.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:42
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Yakında görüşürüz
Toplam 10
Yorum
gs 1905 brumanın yerini dolduracak en iyi aday ribery
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Feghouli için geri sayım
Toplam 15
Yorum
Mustantik G.sarayı acile orta sahaya elemana ihtiyacı var, bunun gibi ikinci sınıf adamlar ligimizde gırıla.
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Sneijder çıkmazı
Toplam 24
Yorum
Mustantik Snayder gelmeden önce bu takım takır takır futbol oynuyordu, alın eski maçları izleyin birde gezinen snayderin maçlarını izleyin.
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