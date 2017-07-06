U16 Erkek Hokey Milli Takımı ikinci maçında galip geldi

4 grupta 14 takımın mücadele ettiği şampiyonada Milliler, Hırvatistan ve Fransa'nın bulunduğu A grubunda Türkiye'yi temsil ediyor.



5 Temmuz'da başlayan Avrupa Şampiyonası'nda, Ay Yıldızlılar ilk maçında Fransa'ya 3-2 mağlup oldu.



Bugün oynanan ikinci maçta ise U16 Milliler, Hırvatistan karşısına ya tamam ya devam parolası ile çıktı. Hırvatistan maçını 5-3 kazanan U16 Erkek Milli Takımı, şampiyonadaki iddiasını sürdürdü.Bu sonuçlarla A grubunu ikinci olarak tamamlayan Milliler, çapraz eşleşme sonucu bu akşam TSİ 20.30'da ev sahibi Polonya karşısına çıkarak ilk 8'e girme mücadelesi verecek.



Bu şampiyonada U16 Erkek Milli Takımı ilk ikiye girmesi durumunda Avrupa Kıtası kontenjanına girerek 2018 yılında Arjantin'in Başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek olan Gençlik Olimpiyatları'na katılım biletini kapacak.