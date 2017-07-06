Tekerlekli sandalye eskrimde 2 madalya
Polonya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası ve Tekerlekli Sandalye Eskrim 17 ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası devam ediyor.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 yaş altı epe kadınlar kategorisinde podyuma çıkan Elke Lale Van Achterberg, ikinci olarak gümüş madalyaya uzandı. Achterberg ayrıca, 23 yaş altı flöre kategorisinde ise üçüncülüğü elde etti ve bronz madalyayı boynuna taktı.
23 yaş altı erkekler epe kategorisinde ise Hakan Akkaya, çeyrek final mücadelesinde İtalyan rakibine yenildi ve madalya şansını kaybetti.
Elke Lale Van Achterberg, yarın yapılacak 17 yaş altı flöre kadınlar kategorisinde podyuma çıkacak.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:36
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''Hız serbest''
Toplam 17
Yorum
Fenerbahce Sana söylüyorum Dolunay, ya rakipte senin kadar kosarsa na pacan, hep beraberemi kalacan..Futbol cahili..
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Trabzon o isim için Beşiktaş'a söz vermiş
Toplam 4
Yorum
TCelcius Saçma sapan adamlara para saçacağınıza alt yapınızı canlandırın oyuncu çıkarın.sizin hedefiniz şampiyonluk olamaz oyuncu yetiştirmek olur
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Pabon atağı
Toplam 9
Yorum
Para Şuan para sıkıntısındayiz. Satın alma opsiyonlu olarak kiralanirsa kulüp için daha iyi olur.
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