 Tekerlekli sandalye eskrimde 2 madalya – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Tekerlekli sandalye eskrimde 2 madalya

    Tekerlekli sandalye eskrimde 2 madalya

    Polonya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası ve Tekerlekli Sandalye Eskrim 17 ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası devam ediyor.

    Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 yaş altı epe kadınlar kategorisinde podyuma çıkan Elke Lale Van Achterberg, ikinci olarak gümüş madalyaya uzandı. Achterberg ayrıca, 23 yaş altı flöre kategorisinde ise üçüncülüğü elde etti ve bronz madalyayı boynuna taktı.

    23 yaş altı erkekler epe kategorisinde ise Hakan Akkaya, çeyrek final mücadelesinde İtalyan rakibine yenildi ve madalya şansını kaybetti.

    Elke Lale Van Achterberg, yarın yapılacak 17 yaş altı flöre kadınlar kategorisinde podyuma çıkacak.



    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:36
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