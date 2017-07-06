Tekerlekli sandalye eskrimde 2 madalya

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 yaş altı epe kadınlar kategorisinde podyuma çıkan Elke Lale Van Achterberg, ikinci olarak gümüş madalyaya uzandı. Achterberg ayrıca, 23 yaş altı flöre kategorisinde ise üçüncülüğü elde etti ve bronz madalyayı boynuna taktı.

23 yaş altı erkekler epe kategorisinde ise Hakan Akkaya, çeyrek final mücadelesinde İtalyan rakibine yenildi ve madalya şansını kaybetti.

Elke Lale Van Achterberg, yarın yapılacak 17 yaş altı flöre kadınlar kategorisinde podyuma çıkacak.