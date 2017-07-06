Şehitler anısına tekvando turnuvası
"15 Temmuz Demokrasi Şehitleri" Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası Antalya'da başladı.
Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya katılan sporcular kayıtlarını yaptırdıktan sonra tartıya çıktı. İşlemlerin ardından erkeklerde 33, 41 ve 49 kilo, kızlarda ise 29, 37 ve 44 kilolardaki sporcular tatamiye çıktı.
Etkinliğin gerçekleştirildiği salona 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların fotoğraflarının yer aldığı "Allah yolunda ölenlere 'ölüler' demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz." yazılı pankart asıldı.
Türkiye Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Halit Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 gün sürecek etkinliğin 15 Temmuz şehitlerine ithafen gerçekleştirildiğini söyledi.
Avcı, yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonada Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların seçileceğini bildirdi.
Organizasyon 8 Temmuz'da sona erecek.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:54
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Jeremain Lens'ten transfer açıklaması
Toplam 24
Yorum
gerçek bu lens sen bir lens al, gerçeği gör ve gs a git. en geç iki senede ya realdesin, ya atletikoda, ya da barcada.
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Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı!
Toplam 57
Yorum
re re re biri pepo ya söylesin. galatasaray diye bir takım var. yakında görür kim iz bırakıyor
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Başakşehir'den Cengiz Ünder açıklaması
Toplam 14
Yorum
bjk cengiz ünder benim babamın arkadasının oglu babasının adı yagcı hasan onlarda biz gibi sındırgılı.benim gibi sındırgılı cengiz ünder.
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