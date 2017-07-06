 Nikola Kosteski Selkaspor'da – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Nikola Kosteski Selkaspor'da

    Nikola Kosteski Selkaspor'da

    Selkaspor, Makedonya'nın Metalurg takımından Kosteski ile sözleşme imzaladı

    Gelecek sezon Erkekler Süper Lig'de mücadele edecek Selkaspor, Makedonya'nın Metalurg takımından Nikola Kosteski'yi transfer etti.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Selkaspor, Metalurg'un 25 yaşındaki Makedon oyuncusu Nikola Kosteski'yi kadrosuna kattı.

    Selkaspor, geçen sezon kadrosunda yer alan oyuncularından Viktor Gigov, Sergio Sulyma, Oleksandr Tiukin ve Velibor Manjic'in sözleşmelerini birer yıl uzatmış, dış transferde ise Tahir İlkbahar'ı renklerine bağlamıştı.



    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:26
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