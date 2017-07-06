 Manavgat'ta yaz spor okulları başladı – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Manavgat'ta yaz spor okulları başladı

    Manavgat'ta yaz spor okulları başladı

    Manavgat Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okullarında çalışmalar başladı.

    Manavgat'ta yaz spor okullarının eğitime başlaması dolayısıyla Mehmet Akif Spor Salonu'nda açılış töreni yapıldı. Törene Kaymakam Nazmi Günlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, Müftü vekili Saffet Sevim, öğrenciler ve velileri katıldı.

    Törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, kaymakamlık himayesinde milli eğitim müdürlüğü ve müftülükle birlikte yaz spor okullarını açtıklarını belirterek, "9 branşta alanında uzman 18 antrenör ile bugüne dek kayıt yaptıran 5-18 yaş grubunda yaklaşık 1500 öğrenci ve sporcu ile hizmet vermeye başlamıştır. Kurslarımız kış döneminde de devam edeceğinden bu sayının 4-5 bin rakamlarına ulaşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Konuşmanın ardından çeşitli spor branşlarındaki kurslarda yer alan öğrenciler gösteri yaptı.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:57
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