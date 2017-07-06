Eskişehir semalarını paraşütçüler renklendirecek
Eskişehir'de Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından düzenlenecek "Skydiving Fest-Paraşüt Günleri 2017"ye, Türkiye'nin birçok kentinden paraşütçü katılacak.
Sivrihisar ilçesinde bulunan Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde 15-16 Temmuz'da düzenlenecek etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından gelecek paraşütçüler, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturacak.
Atlayışların ücretsiz olacağı etkinlikte, üç adet "Cessna 172" uçağı kullanılacak. Aynı anda 3 paraşütçü alabilecek uçaklardan katılımcılar, diledikleri kadar atlayış gerçekleştirebilecek.
Öte yandan, etkinlikte Türkiye'nin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk de gösteri sunacak.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:28
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Fikret Orman'dan Talisca ve Sosa açıklaması
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ZX Çok tecrübeli takım olmaya doğru adım adım.! Dünyanın yaş ortalaması en yüksek takımı olmayalım da.! FİFA oyun süresini değiştirmedi. 90 Dk.
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Süper Lig Fransa’da!
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Burak Tineri yine çok kaçırmışsın bro, oglum az çekin be
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Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı!
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bk la bi yürü git adam 6 senedir adam kırmızı kart görmemiş üstelik defans oyuncusu yaptığı bir iki hareket on senedir unutulmamış
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