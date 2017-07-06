 Eskişehir semalarını paraşütçüler renklendirecek – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Eskişehir semalarını paraşütçüler renklendirecek

    Eskişehir semalarını paraşütçüler renklendirecek

    Eskişehir'de Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından düzenlenecek ""ye, Türkiye'nin birçok kentinden paraşütçü katılacak.

    Sivrihisar ilçesinde bulunan Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde 15-16 Temmuz'da düzenlenecek etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından gelecek paraşütçüler, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturacak.

    Atlayışların ücretsiz olacağı etkinlikte, üç adet "Cessna 172" uçağı kullanılacak. Aynı anda 3 paraşütçü alabilecek uçaklardan katılımcılar, diledikleri kadar atlayış gerçekleştirebilecek.

    Öte yandan, etkinlikte Türkiye'nin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk de gösteri sunacak.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:28
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