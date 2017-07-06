Ekstrem sporlar başta olmak üzere 4 mevsim her türlü spor etkinliğinin yapıldığı bir merkez olma yolunda hıza ilerleyen Erciyes Evrensel Kış Sporları ve Turizm Merkezi yarın eşsiz doğa güzellikleri ve kültür alt yapısıyla maratonculara ev sahipliği yapacak.

Kayseri Erciyes A.Ş. ve Middle Earth Travel iş birliği, Kayseri Valiliği, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım A.Ş. Kent Ekmek, Kaytur A.Ş. Mirada Otel, Türk Hava Yolları destekleri ile bu yıl ikincisi kez organize edilen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Koşusu yarın başlıyor.



Doğa ve sporun iç içe olduğu ultra dağ maratonu, Vertical Kilometer 4.5 km, 60K Erciyes Ultra Skytrail, 25K Trail Run ve 10K Hisarcık- Tekir Kapı koşusu olmak üzere 4 farklı kategoride yapılıyor. Erciyes Dağı'ndaki yarışlara Amerika, Almanya, Tayvan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Kazakistan, ve Türkiye olmak üzere 7 ülkeden 103 sporcu katılacak. 2 gün sürecek uluslararası Erciyes koşusunda 60k'da 20, 25K'da 34 10K'da 21 ve VK'da ise 28 sporcu koşacak. Uluslararası Patika Koşuları Birliği (International Trail Running Association - ITRA) sertifikalı Erciyes maratonunda mücadele edecek olan atletler uluslararası değeri olan puanları hanelerine yazdırmak ve global yarışlara katılmak için kıyasıya yarışacak.



Erciyes'in zirvesini 360 derece koşacak olan atletler hem Erciyes'in engebelerine hem de uzun mesafeye karşı direnç gösterecekler. Geçtiğimiz yıl birincisinin 9 saat 15 dakikada bitirebildiği 60 Km'lik yarış uluslararası atletizm camiasında da meydan okuyucu özelliğiyle dikkatleri üstüne çekiyor. Dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en yüksek dikey koşusu olma özelliği taşıyan Vertical Kilometer (VK) yarışında yarışmacılar 2 bin 250 metre irtifadan başlayıp 4.5 km uzunluğunda ve zorlu kayalıklar üzerinde 1.000 m irtifayı koşarak 3 bin 400 m irtifada bulunan finiş noktasına ulaşacaklar.

60K Erciyes Ultra Sky Traıl parkurunda yarışmacılar, 64 kilometrelik çetin arazide Tekir Kapı'da başlayarak 3.000 + metre irtifa kazanımı içeren dağ patika koşusunda, görkemli Erciyes Dağı'nın dört bir yanını 360 derece dolanarak tekrar Tekir'deki finişte bitirecek. 25 Km Trail Run 2.000 metre üzeri irtifada Sarıgöl'den koşulup Tekir'de son bulacakken 10 Km yarışı Hacılar-Tekir arasında koşulacak.