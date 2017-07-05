Bursalı Hakan Akkaya Dünya Şampiyonu

Bursa Nilüfer Belediyesi Tekerlekli Sandalye Eskrim Takımı sporcusu olan Hakan Akkaya, tüm rakiplerini devirerek dünyanın en büyüğü olmayı başardı.



Hakan Akkaya ,10 ülkeden 20 sporcunun katıldığı flörede İtalyan Dei Rossi Matteo'yu, Polonyalı Gaszyk Adam, Hdon Konglu Choi Ho Yin'i 5-0, Polonya'dan Sarajewki Alan'ı 5-1 Almanya'dan Haupt Julilus'u 5-0 yenerek Eleme tablosunda birinci sırayı alarak son 16 turuna yükselmeyi başardı.



Dünya şampiyonunun belli olacağı son 16 maçında Japonya'dan Fuduka Tsuyoski'yi 15-11 yenen Hakan Akkaya, çeyrek finalde ise Hon Konglu Chu Ho Hin'i 15-2 yenerek yarı finale yükseldi. Burada İtalyan Dei Rossi'yi 15-12'lik skorla geçen Akkaya finalde bir başka İtalyan Lambertini Amanuele'yi 15-12 yenerek Dünya Şampiyonu oldu.