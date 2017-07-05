Bursalı Hakan Akkaya Dünya Şampiyonu
Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen U23’de Dünya Şampiyonası'nı kazanan Türkiye Tekerlekli Sandalye Eskrim Milli takımının sporcusu Hakan Akkaya, altın madalya kazanmanın sevincini yaşadığını söyledi.
Bursa Nilüfer Belediyesi Tekerlekli Sandalye Eskrim Takımı sporcusu olan Hakan Akkaya, tüm rakiplerini devirerek dünyanın en büyüğü olmayı başardı.
Hakan Akkaya ,10 ülkeden 20 sporcunun katıldığı flörede İtalyan Dei Rossi Matteo'yu, Polonyalı Gaszyk Adam, Hdon Konglu Choi Ho Yin'i 5-0, Polonya'dan Sarajewki Alan'ı 5-1 Almanya'dan Haupt Julilus'u 5-0 yenerek Eleme tablosunda birinci sırayı alarak son 16 turuna yükselmeyi başardı.
Dünya şampiyonunun belli olacağı son 16 maçında Japonya'dan Fuduka Tsuyoski'yi 15-11 yenen Hakan Akkaya, çeyrek finalde ise Hon Konglu Chu Ho Hin'i 15-2 yenerek yarı finale yükseldi. Burada İtalyan Dei Rossi'yi 15-12'lik skorla geçen Akkaya finalde bir başka İtalyan Lambertini Amanuele'yi 15-12 yenerek Dünya Şampiyonu oldu.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:07
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Sneijder zirvesi
Toplam 24
Yorum
sinan şanoğlu aldığı cuval yükü paraya karşılık oynadığı 4 sezonda başarılı 10 macını sayamazsınız,adam GS sömürdü,bu sezon kalsa 10 maç oynamaz.
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Sneijder zirvesi
Toplam 24
Yorum
sinaaydeer ADAM GİDİCEK DİYE KORKUDAN 3.5 ATAN Bİ TAKIM İLK DEFA GÖRÜYOM :D :D AHAHAHA
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Sneijder zirvesi
Toplam 24
Yorum
Baris Futboldan anlamayan lar yorum yapmasın o adam sakat ken kaç tane maç kaybettik adam asist kralı kilit pas vererek gomis gol kralı olur
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