Şampiyonların hedefi 2020 Tokyo

Güney Kore'deki Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nur Tatar Askari, kendisi gibi sporcu eşi Mehran Askari ile hedefini belirledi. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için ellerinden geleni yapacakları belirten Askari çifti, "İkimiz de altın madalya kazanmak istiyoruz. Eş olarak böyle bir şeyi başarırsak tarihte bir ilk olacak" dedi.