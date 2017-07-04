 Şampiyonların hedefi 2020 Tokyo – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Şampiyonların hedefi 2020 Tokyo

    Şampiyonların hedefi 2020 Tokyo
    Güney Kore'deki Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nur Tatar Askari, kendisi gibi sporcu eşi Mehran Askari ile hedefini belirledi. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için ellerinden geleni yapacakları belirten Askari çifti, "İkimiz de altın madalya kazanmak istiyoruz. Eş olarak böyle bir şeyi başarırsak tarihte bir ilk olacak" dedi.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:38
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