Rüzgarın Prensesi sörfde Bodrum'da yine zirvede

Bodrum Belediyesi Bodrumsporlu Erdil, Türkiye Yelken Federasyonu ile İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi tarafından Seferihisar Sığacık Akarca Plajı'nda 29 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen yarışlarda kadınlarda birinci olurken ikinciliği Fulya Ünlü, üçüncülüğü ise Çağla Kubat elde etti. Erkeklerlerde ilk üç sırayı ise Erkan Morgan, Osman Atakan Sönmez ve Süha Kavi paylaştı.



Seferihisar'ın ardından, Dikili, Urla ve Çeşme'de gerçekleştirilecek dört ayaktan oluşan Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi sonunda ülkemizde ilk kez slalom sınıfında milli takım oluşturulacak. Ligde ikinci ayak yarışları, 13-16 Temmuz tarihleri arasında Dikili'de yapılacak.