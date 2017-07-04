Rüzgarın Prensesi sörfde Bodrum'da yine zirvede
Rüzgar sörfünün "Dünya şampiyonu" apoletli sporcusu Lena Aylin Erdil, Türkiye Rüzgar Sörfü Ligi'nin ilk ayak yarışlarında adını zirveye yazdırmayı başardı.
Bodrum Belediyesi Bodrumsporlu Erdil, Türkiye Yelken Federasyonu ile İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi tarafından Seferihisar Sığacık Akarca Plajı'nda 29 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen yarışlarda kadınlarda birinci olurken ikinciliği Fulya Ünlü, üçüncülüğü ise Çağla Kubat elde etti. Erkeklerlerde ilk üç sırayı ise Erkan Morgan, Osman Atakan Sönmez ve Süha Kavi paylaştı.
Seferihisar'ın ardından, Dikili, Urla ve Çeşme'de gerçekleştirilecek dört ayaktan oluşan Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi sonunda ülkemizde ilk kez slalom sınıfında milli takım oluşturulacak. Ligde ikinci ayak yarışları, 13-16 Temmuz tarihleri arasında Dikili'de yapılacak.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 17:06
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Pepe bu akşam İstanbul'da
Toplam 47
Yorum
HaLm61 Ben ligi beşiktaşın aldığı çöpten dolayımı izlemiyecem zevkle izlerim beter olacaksınız .. şenol hocam gidince dibe vuracaksınız ..
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Beşiktaş'tan Avrupa'yı sallayacak transfer
Toplam 45
Yorum
başını kesip sana gönderecez artık senin gibilerle oynarsınız yorumcu.
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Vaz Te için sürpriz atak
Toplam 25
Yorum
Oky Kesinlikle alınmalı, yedek bekler ıkıntı çıkarmaz ve ucuz daha ne olsun?
Rüzgarın Prensesi sörfde Bodrum'da yine zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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