 Milli karetecilerden 5 madalya – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Milli karetecilerden 5 madalya

    Milli karetecilerden 5 madalya
    Hırvatistan'da devam eden 'nda mücadele eden sporcularımız 5 madalya kazandı. Gelecek yıl Arjantin'de gerçekleştirilecek Yaz Gençlik Olimpiyatları'na hazırlanan ay-yıldızlı ekibimizde erkekler artı 70 kiloda Uğur Burak Özgündüz ile kadınlar 53'te Damla Ocak birincilik kürsüsüne çıktı. Kadınlar 47'de Hikmet Ayşe Duru, erkekler 68'de Eren Akkurt ile 76'da Enes Bulut da üçüncü oldu.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:40
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