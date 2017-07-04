 Meşale Türkiye’de – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Meşale Türkiye’de

    Meşale Türkiye’de

    ’nın meşalesinin Türkiye yolculuğu dün oyunların elçisi güreşçi Taha Akgül’le başladı.

    Samsun'un ev sahipliğinde 18-30 Temmuz'da yapılacak olan 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın meşalesi dün oyunların elçisi Taha Akgül tarafından alındı. Olimpiyat Şampiyonu güreşçimizin, İsviçre'nin Lozan kentinden teslim aldığı meşalenin Türkiye yolculuğu da başladı. Önce İstanbul'a gelecek olan meşale daha sonra organizasyonun gerçekleştirileceği Samsun'a götürülecek. Tarihin en geniş katılımlı oyunlarına antrenör ve idarecilerle birlikte toplam 5 bin 130 kişi katılacak. 3 bin 104 sporcunun madalya mücadelesi vereceği bu dev organizasyonda Küba'dan Zambiya'ya, Fildişi Sahili'nden Çin'e kadar 96 ülkeden sporcu yer alacak.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:36
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