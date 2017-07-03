Cumhurbaşkanı sayesinde

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, dünya ikinciliği başarısının arkasında özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğunu söyledi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Güney Kore'deki 23. Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş madalyayla dönen Ay-Yıldızlılar'ın bundan sonraki büyük organizasyonlarda daha büyük dereceler elde edeceklerini söyledi. "Bu başarı yönetim kurulları ve kulüplerin harmanıyla gelmiştir" diyen Şahin, "Bu başarının arkasında özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Başbakanımız, Spor Bakanımız desteklerini hiç esirgemediler. Cumhurbaşkanımızın, sporcu kişiliğiyle tekvandocularımızın terleri kurumadan araması, en büyük devlet büyüğümüzün motive etmek için araması, genç sporcularımızın da hırsını artırmıştır. 2020 Olimpiyat Oyunları'nın yıldızı olacağız. Önümüzde önemli başarılar var. Bu moralle kim tutar bizi" diye konuştu.



345 MADALYA

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin 2017 yılı içerisinde toplam 345 madalya elde ettiğini söyledi. Kılıç, "Yılbaşından beri 125 altın, 106 gümüş ve 114 bronz madalya aldık. Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Takımımızın aldığı altın madalya bu sayının içinde yok, yani 345 madalya" bilgisini verdi.