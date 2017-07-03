Cumhurbaşkanı sayesinde
Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, dünya ikinciliği başarısının arkasında özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğunu söyledi.
345 MADALYA
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin 2017 yılı içerisinde toplam 345 madalya elde ettiğini söyledi. Kılıç, "Yılbaşından beri 125 altın, 106 gümüş ve 114 bronz madalya aldık. Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Takımımızın aldığı altın madalya bu sayının içinde yok, yani 345 madalya" bilgisini verdi.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:58
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Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı
Toplam 4
Yorum
fener amin
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Pepe transferinde flaş gelişme
Toplam 10
Yorum
bjkli adrianoyu 600 bin'e alıp 10 milyona satan başkan; pepeyi de alır, seneye 25 milyona Çin'e satar. raat ol kardeş.
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Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 14
Yorum
ömer slm sayın atamanıda yedınızya sıze helal olsun yonetım koc gs ıcın bıcılmış kaftandı gonulden cımbomluydu bakalım bu sezon nasıl bıtecek
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