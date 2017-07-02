 Tekvandoda 10 madalya birden – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Tekvandoda 10 madalya birden

    Tekvandoda 10 madalya birden
    Türkiye Para-Tekvando Milli Takımı, 3. Asya Şampiyonası'nda 10 madalya kazandı. Şampiyonaya 13 sporcuyla katılan ay-yıldızlı ekip, 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yolunda umut verdi. Türkiye genel sıralamada 3. oldu.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:27
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