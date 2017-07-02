Tekvandoda 10 madalya birden
Türkiye Para-Tekvando Milli Takımı, 3. Asya Şampiyonası'nda 10 madalya kazandı. Şampiyonaya 13 sporcuyla katılan ay-yıldızlı ekip, 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yolunda umut verdi. Türkiye genel sıralamada 3. oldu.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
Toplam 20
Yorum
hasna transferler patlassin
-
Kucka geliyor
Toplam 11
Yorum
tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
-
Wesley Sneijder karmaşası
Toplam 46
Yorum
gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
Tekvandoda 10 madalya birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.