Şampiyonlar döndü
Tekvando Şampiyonası’nda 3 madalya kazanan Milli Takım çiçeklerle karşılandı
Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak takım halinde ikinci olan Türk Milli Takımı, yurda döndü. Güney Kore'de düzenlenen organizasyonu ikinci tamamlayan ay-yıldızlılar, Atatürk Havalimanı'nda çoğunluğu çocuklardan oluşan tekvandocular tarafından karşılandı. Karşılaşma sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın tebrik mesajının yer aldığı pankart açıldı. Şampiyonada Türkiye'yi 16 sporcu temsil ederken, 67 kiloda Nur Tatar Askari ve 53 kiloda Zeliha Ağrıs altın, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ise gümüş madalya kazanmıştı.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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