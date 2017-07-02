 Mert’ten altın madalya – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Mert’ten altın madalya

    Mert’ten altın madalya
    Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda 81 kiloda altın madalya kazandı. Litvanya'daki organizasyonda tatamiye çıkan Mert, Yunan, Litvanyalı, Moldovalı, Alman ve Macar rakiplerini yendi. Türkiye, 2 altın ve 2 bronz ile 4'üncü sırada.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:44
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