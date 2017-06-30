İlke Özyüksel'den yeni dünya rekoru

5 gün süren yarışmalarda Bayanlar 13 ülkeden 36 sporcu, Erkekler ise 19 ülkeden 54 sporcu katıldı. İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Buğra Ünal finalde yarıştı.İlke Özyüksel, kombinasyon dünya rekoru kırarak bronz madalya kazandı. İpek Akşin ise eskrim ve yüzme yarışında 3'üncülüğü elde ederek finale kaldı. Milli sporcu, finalde yarışlarında Avrupa 8'incisi oldu.Kombinasyon (atış + koşu), binicilik, eskrim ve yüzme branşlarında yarışan Milli Sporculardan İlke Özyüksel, toplamda 1356 puan elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu, İpek Akşinise 1327 puan alarak 8'inci sırada yer aldı..



MODERN PENTATLON BAYRAK YARIŞINDA GÜMÜŞ MADALYA

Bayrak Yarışında Türkiye'yi temsil eden İlke Özyüksel ve İpek Akşin 1379 puanla Avrupa İkincisi olarak gümüş madalyada kaldılar. Yarın sona erecek olan şampiyonada Türkiye bayrak Erkek takımı finale kalamayarak elendi.