 Cumhurbaşkanı’na büyük söz – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Cumhurbaşkanı’na büyük söz

    Cumhurbaşkanı’na büyük söz

    Dünya Şampiyonu tekvandocumuz , kendisini tebrik için arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Ülkem için her zaman en iyisini yapacağım” dedi.

    Güney Kore'de yapılan Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zeliha Ağrıs, yeni zaferler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söz verdi. Dünya Şampiyonluğu'nu elde etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aradığını söyleyen 19 yaşındaki sporcu, "Heyecandan ne konuşacağımı bilemedim. Bana her zaman yanımda olacaklarını söyledi ve kutladı. Bir sporcunun bu şekilde desteklenmesi çok gurur verici. Ben de ülkem için her zaman en iyisini yapacağıma dair kendilerine söz verdim" ifadelerini kullandı.

    Şampiyon olduğu gece yaşadıklarını da anlatan Zeliha, "Ne kadar büyük bir başarı elde ettiğimi yeni idrak etmeye başladım. Çok büyük bir gurur yaşıyorum. Bu yaşta bu başarı bana nasip oldu. Çok mutluyum. Mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Gece otele döndüğümde de annemle sabaha kadar telefonda karşılıklı olarak ağladık" şeklinde konuştu.

    ŞİMDİ SIRA HATİCE'DE
    Nur Tatar ve 'tan sonra yeni madalya umudumuz Hatice Kübra İlgün oldu. 57 kiloda mücadele eden Hatice, sırasıyla Kenya'dan Mary Muriu'yu 30-6, Letonya'dan Jolanta Tarvida'yı 5-4, Almanya'dan Anna Lena Froemming'i 18-8, Portekiz'den Joana Cunha'yı vuruş sayısı üstünlüğüyle devirip, yarı finale çıktı. Madalyayı garantileyen milli tekvandocu, bugün finale giden yolda İsveçli Nikita Glasnovic ile karşılaşacak.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:02
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