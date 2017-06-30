Cumhurbaşkanı’na büyük söz
Dünya Şampiyonu tekvandocumuz Zeliha Ağrıs, kendisini tebrik için arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Ülkem için her zaman en iyisini yapacağım” dedi.
Şampiyon olduğu gece yaşadıklarını da anlatan Zeliha, "Ne kadar büyük bir başarı elde ettiğimi yeni idrak etmeye başladım. Çok büyük bir gurur yaşıyorum. Bu yaşta bu başarı bana nasip oldu. Çok mutluyum. Mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Gece otele döndüğümde de annemle sabaha kadar telefonda karşılıklı olarak ağladık" şeklinde konuştu.
ŞİMDİ SIRA HATİCE'DE
Nur Tatar ve Zeliha Ağrıs'tan sonra yeni madalya umudumuz Hatice Kübra İlgün oldu. 57 kiloda mücadele eden Hatice, sırasıyla Kenya'dan Mary Muriu'yu 30-6, Letonya'dan Jolanta Tarvida'yı 5-4, Almanya'dan Anna Lena Froemming'i 18-8, Portekiz'den Joana Cunha'yı vuruş sayısı üstünlüğüyle devirip, yarı finale çıktı. Madalyayı garantileyen milli tekvandocu, bugün finale giden yolda İsveçli Nikita Glasnovic ile karşılaşacak.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:02
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 yalnız neden ılla ndıaye onu anlamadım amini umarda benzer yeteneklere sahıp ve yas olarakta daha genc 22 yasında ndıaye olmazsa oda olur
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 ligin en iyi istatistiklerine sahip futbolculardan biri komple bir topçu top çalma hava topu dripling başarılı pas gıbı bılmeden konusmayın
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Sneijder kararını verdi
Toplam 10
Yorum
Durust Ol Yeter bu nasil transfer politikasidi sayin Dursun Baskan ... ? Futbolu Futboldan anlayanlara birakin artiq
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