Bakan Kılıç, İlgün'ü tebrik etti

Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından organize edilen 23. Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda 183 ülkeden 971 sporcu mücadele etti. Şampiyona'nın son gününde final müsabakası için tatamiye çıkan Milli Sporcu Hatice Kübra İlgün gümüş madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Hatice Kübra İlgün için tebrik mesajı yayımladı.



Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Milli Sporcumuz Hatice Kübra İlgün'ü kutluyorum. Milli Sporcumuz bu başarısı ile hem gümüş madalya elde etmiş hem de 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na giden yolda hanesine 72 puan yazdırmış oldu. Sporcumuzu, antrenörlerimizi ve bu başarıda emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum."