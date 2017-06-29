Hedefim; ülkemi olimpiyatlarda tekrar temsil edip altın madalya kazanmak. 'Ne mutlu Türküm' diyene" dedi. Şampiyonada rakiplerine attığı yumruklar nedeniyle kendisine 'altın yumruk' dendiğini belirten Nur Tatar Askari, "Kocamı döve döve yumruklarım gelişti" diyerek, eşiyle şakalaştı.

Güney Kore'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Nur Tatar Askari, kazandığı altın madalyayla ailesinin gurur kaynağı oldu. Antalya'da oturan Nizamettin ve Birgül Tatar çifti, kızlarının kazandığı başarı ardından büyük sevinç yaşadı. Nur Tatar Askari, kazandığı altın madalya sonrası sevincini annesi, babası ve eşiyle görüntülü konuşma yaparak paylaştı. Şampiyonada yer alan Türk milli takımı kafilesiyle Güney Kore'de bulunan Nur Tatar Askari, görüşmesinde duygusal anlar yaşandı.

"MADALYAM TÜRKİYE'YE ARMAĞAN OLSUN"

Altın madalya kazandıktan sonra yaşadıklarını anlatan Nur Tatar Askari, final maçını kazandıktan sonra ailesiyle ilk görüşmesinde anne ve babası ve eşinin sevinç gözyaşından dolayı kürsüye çıkarken ağlamamak için kendisini zor tuttuğunu belirtti. Kazandığı başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Nur Tatar Askari, "Mutlu ve huzurluyum. Çok güzel başarı elde ettim. Dünya şampiyonluğu benim için gerçekten çok önemliydi. Önemli bir yeri vardı hayatımda. Dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak ve Türkiye halkına armağan etmek benim için onur verici. Ne mutlu Türküm diyene. Bu madalyam Türkiye'ye armağan olsun" dedi.

Şampiyonada rakiplerine attığı yumruklarla kazandığı puanlarla adından söz ettirdiğini ve 'altın yumruk' olarak anıldığını anlatan Nur Tatar Askari, "Kocamı döve döve yumruklarım gelişti" diyerek, eşiyle şakalaştı.

HEDEF OLİMPİYATLARDA ALTIN MADALYA

Hedeflerinden söz eden Askari, olimpiyatta rekor kırmak istediğini söyledi. Nur Tatar Askari, "Bundan sonraki hedefim; 2020 Olimpiyatları. Olimpiyatlar için güzel puanlar aldım. Bu puanla olimpiyata bir adım daha yaklaştım. Hedefim ülkemi olimpiyatlarda tekrar temsil edip altın madalya kazanmak. 3'üncü olimpiyatım olacak. Orada rekor kırmak istiyorum. Olimpiyatta gümüş ve bronz madalyamın yanına altın da kazanmak istiyorum" diye konuştu.

ASKARİ ÇİFTİ, OLİMPİYAT MADALYASI HEDEFLİYOR

Nur'un eşi Mehran Askari de eşinin kazandığı başarının ailesine hem çifte bayram yaşattığını hem de kendisine düğün hediyesi olduğunu söyledi.

İran asıllı dünya şampiyonu unvanı sahibi Mehran Askari, 7 aylık evlilikleri boyunca Nur ile şampiyonaya hazırlandıklarını anlattı. Nur'un şampiyonaya antrenörlerinin yanı sıra kendisiyle antrenman yaparak hazırlandığını dile getiren Mehran Askari, eşinin maçlarını büyük heyecanla izlediğini belirtti. Şampiyonada rakip analizi yaparak eşine maç öncesi taktik verdiğini anlatan Mehran, Nur'un yumruklarıyla kazandığı puanlarla adından söz ettirdiğini kaydetti. Mehran Askari, eşiyle 2020 Olimpiyatları'na katılıp, Türkiye'ye çift altın madalya kazandırmak istediklerini söyledi.

BABAYA MADALYA SÖZÜ

Nur Tatar Askari'nin babası Nizamettin Tatar da kızının gençler, yıldızlar, dünya şampiyonası, olimpiyatta farklı dereceler kazandığını hatırlattı. Kızının dünya şampiyonasında altın madalya kazanmasının kendisini çok sevindirdiğini ifade eden Nizamettin Tatar, "Şampiyonaya gitmeden önce kızım 'Baba bir tek madalyam eksik. Dünya şampiyonasında altın madalyam yok. Onu kazanmaya gideceğim' diyerek vedalaştı. Dünya birincisi olması bizi çok mutlu etti. Benim en çok hoşuma giden İstiklal Marşı'nın okunması. Kızımın birinciliğinden çok İstiklal Marşı ile bayrağın göndere çekilmesi beni mutlu etti. Olimpiyat madalyası birincilik kazanacağına eminim" diye konuştu.

Nur Tatar Askeri'nin annesi Birgül Tatar, "Böyle evlada sahip olduğum için çok mutluyum, gururluyum. Kızıma başarılı olması için dua edenlere teşekkür ederim. Kızım bu gururu yaşattı. Bizi duygulandırdı, ağlattı. Bizi, Türkiye halkını çok sevindirdi" dedi. Birgül Tatar, şampiyonadaki Türk sporculara başarı diledi.