 Dünyayı salladı – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Dünyayı salladı

    Dünyayı salladı

    Nur’dan sonra 19 yaşındaki sporcumuz da Dünya Şampiyonası’nda rakip tanımadı 53 kilo finalinde Rus Kudashova’yı deviren genç tekvandocu, altın madalyayı taktı.

    Milli tekvandocular Güney Kore'de tarih yazmaya devam ediyor. Dünya Şampiyonası'nda önceki gün Nur Tatar, zirveye çıkarken dün de Zeliha Ağrıs, zafere uzandı. 19 yaşındaki sporcu, ilk kez mücadele ettiği bu dev turnuvada altın madalya kazandı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda da hanesine eklediği puanlarla büyük avantaj yakaladı.

    RUS'TAN RÖVANŞI ALDI
    Geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası'nda yenildiği Rus Tatiana Kudashova ile finalde karşılaşan Zeliha, rakibine büyük üstünlük sağladı. Müsabakadan 11-8 galibiyetle ayrılan sporcumuz, ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Türkiye, bu önemli organizasyonda Nur Tatar ve Zeliha Ağrıs kazandığı madalyalarla altın sayısını 2'ye çıkardı.



    CUMHURBAŞKANI'NDAN TEBRİK TELEFONU
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elde ettiği büyük başarıdan dolayı 'ı tebrik etti. 19 yaşında Dünya Şampiyonu olan Zeliha'yı telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç sporcuyu tebrik ederken, başarıların devamını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonada Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran Nur Tatar Askari'yi da dün telefonla aramıştı.

    3 SPORCUMUZ ELENDİ
    Şampiyonada dün mücadele eden diğer 3 milli sporcumuz ise madalya şansını kaybetti. Kadınlar 73 kiloda Sude Bulut, erkekler artı 87'de Serdar Yüksel, 87'de de Hasan Can Lazoğlu ilk turda rakiplerine elendi. Şampiyonanın 6. gününde kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, erkekler 63'te de Hakan Reçber madalya için tatamiye çıkacak.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:21
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