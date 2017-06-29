Dünyayı salladı
Nur’dan sonra 19 yaşındaki sporcumuz da Dünya Şampiyonası’nda rakip tanımadı 53 kilo finalinde Rus Kudashova’yı deviren genç tekvandocu, altın madalyayı taktı.
RUS'TAN RÖVANŞI ALDI
Geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası'nda yenildiği Rus Tatiana Kudashova ile finalde karşılaşan Zeliha, rakibine büyük üstünlük sağladı. Müsabakadan 11-8 galibiyetle ayrılan sporcumuz, ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Türkiye, bu önemli organizasyonda Nur Tatar ve Zeliha Ağrıs kazandığı madalyalarla altın sayısını 2'ye çıkardı.
CUMHURBAŞKANI'NDAN TEBRİK TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elde ettiği büyük başarıdan dolayı Zeliha Ağrıs'ı tebrik etti. 19 yaşında Dünya Şampiyonu olan Zeliha'yı telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç sporcuyu tebrik ederken, başarıların devamını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonada Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran Nur Tatar Askari'yi da dün telefonla aramıştı.
3 SPORCUMUZ ELENDİ
Şampiyonada dün mücadele eden diğer 3 milli sporcumuz ise madalya şansını kaybetti. Kadınlar 73 kiloda Sude Bulut, erkekler artı 87'de Serdar Yüksel, 87'de de Hasan Can Lazoğlu ilk turda rakiplerine elendi. Şampiyonanın 6. gününde kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, erkekler 63'te de Hakan Reçber madalya için tatamiye çıkacak.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:21
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
gsgeneral adam geleceği takımı incelemiş tarihi ne rütbesi ne. garip olan ne ki okumuş çocuk..herkes rütbesini bilecek! hadi kuşlar sayfanıza...
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 21
Yorum
brc laga lugaya gerek yok...bir fenerli olarak tebrik ederim...valbuena, gomis gibi oyuncular gelip bizde oynamalılar!
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F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 2
Yorum
BEDAVADAN GOLLER YERİZ YENİ SEZONDA VDEMİRELİ GÖRMEYE TAHAMMÜL EDEMEYİZ..
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