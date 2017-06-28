Zeliha Ağrıs dünya şampiyonu oldu
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:58
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F.Bahçe'den Emre Mor hamlesi!
Toplam 4
Yorum
HASAN İLERDE SOL KANAT VALBUENA ORTADA BEN ARFA SAĞDA EMRE MOR İLERDE BACCA VEYA DOUMBIA OLURSA SÜPER OLUR.
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Sola sürpriz aday
Toplam 5
Yorum
özgür türkiyeyi para kazanma yeri olarak görüyorlar top oynamaya gelmiyorlar gs ve fb maşallah futbolculara bol keseden dağıtıyorlar
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Barça'dan çifte müjde!
Toplam 33
Yorum
zeus saçma sapan transfer peşindesiniz elin adamı nokta yerlere on numara oyuncular alıyor kendinize gelin be!!!!
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