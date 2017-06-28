Milli tekvandocudan büyük başarı
Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda milli sporcu Zeliha Ağrıs, finalde Rus Tatiana Kudashova'yı 11-8 yenerek altın madalya kazandı.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Milli tekvandocudan büyük başarı
Toplam 3
Yorum
yunus arkadaşımıza başarılar dilerim
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F.Bahçe'den Emre Mor hamlesi!
Toplam 11
Yorum
olursa olursa iyi olur...
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Milli tekvandocudan büyük başarı
Toplam 3
Yorum
yunus 55 Genç arkadaşımıza başarılar diliyoruz başarılarının devamını diler nice şampiyonluklar
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