 Milli tekvandocudan büyük başarı – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Milli tekvandocudan büyük başarı

    Milli tekvandocudan büyük başarı
    Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda milli sporcu Zeliha Ağrıs, finalde Rus Tatiana Kudashova'yı 11-8 yenerek altın madalya kazandı.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:00
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