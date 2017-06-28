 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şampiyonlara tebrik telgrafı – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şampiyonlara tebrik telgrafı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şampiyonlara tebrik telgrafı
    , Güney Kore'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Askari ve Zeliha Ağrıs'a tebrik telgrafı gönderdi.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:59
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