Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şampiyonlara tebrik telgrafı
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:59
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Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi
Toplam 9
Yorum
gs bir galatasaraylı olarak teşekkürler fenerbahçeli arkadaşlar
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Medel ısrarı
Toplam 6
Yorum
Tahsin Alınırsa Trabzona yazık olur. 3-5 maçını seyredin zaten vazgeçersiniz.Yürüyen bidon. Menejer oyunlarına gelmeyin. İyi olsa İnter bırakır mı?
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''Her şeyin tersini yaptı''
Toplam 12
Yorum
gsli dayı sen dursaydın bundan daha iyi olurduk
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