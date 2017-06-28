Altın kız Nur
Dünya Tekvando Şampiyonası’nda dün tatamiye çıkan Nur Tatar Askari rakiplerine şans tanımadı. Finalde ABD’li McPherson’ı deviren sporcumuz, birincilik kürsüsüne çıktı.
Son rauntta rakibi karşısında atak bir mücadele sergileyen tekvandocumuz, müsabakadan 6-4 galip ayrıldı ve kariyerinde ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. 24 yaşındaki tekvandoncu, bu başarısıyla hanesine 120 puan ekleyerek 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda büyük bir avantaj elde etti.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Şampiyonu olan Nur Tatar Askari'yi tebrik etti. Milli tekvandocuya telefonla ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başarısından dolayı Nur'u tebrik ettiği başarılar dileği belirtildi.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:47
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
şaka şaka gibi yaa :D burak bitti denildigi sezon 17 gol atıodu bu kral ilan ediliyor bide sahte haberlerle kandırıyorlar bu bjklileri
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Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!
Toplam 14
Yorum
Özgür Bonservisler toplam15.5 milyon euro 4,3,5 yıllık sabitler 23.9 milyon euro maç toplam39.5 maç başıları ile 42 yi buluyor araştır istersen
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
SMOKİE ÇİFT AYAKLI ŞUTÖR VE BİTİRİCİĞİ YÜKSEK TEKNİK KAÇ TANE TÜRK FORVET TANIYOSUN MERAK ETTİM ? :D renktaş
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