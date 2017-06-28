Altın kız Nur

Dünya Tekvando Şampiyonası’nda dün tatamiye çıkan Nur Tatar Askari rakiplerine şans tanımadı. Finalde ABD’li McPherson’ı deviren sporcumuz, birincilik kürsüsüne çıktı.

Güney Kore'de gerçekleştirilen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda güne damgasını vuran isim Nur Tatar Askari oldu. 67 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu, rakiplerine şans tanımazken, finalde de Paige McPherson'ı yıktı. ABD'li rakibi karşısında ilk raundu 0-0 geçen Nur, ikinci rauntta ise 2-1'lik skorla geriye düştü.



Son rauntta rakibi karşısında atak bir mücadele sergileyen tekvandocumuz, müsabakadan 6-4 galip ayrıldı ve kariyerinde ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. 24 yaşındaki tekvandoncu, bu başarısıyla hanesine 120 puan ekleyerek 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda büyük bir avantaj elde etti.



ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Şampiyonu olan Nur Tatar Askari'yi tebrik etti. Milli tekvandocuya telefonla ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başarısından dolayı Nur'u tebrik ettiği başarılar dileği belirtildi.