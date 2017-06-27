Türk briççilerden İtalya'da büyük başarı

Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Nafiz Zorlu İtalya'nın Montecatini kentinde yapılan 8. Avrupa Açık Briç Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde Nezih Kubaç'la altın madalyaya ulaştı.

Federasyon başkanlığı ile aktif sporculuğunu da sürdüren Zorlu, 8. Avrupa Açık Briç Şampiyonası'nda çiftlerde Nezih Kubaç ile birinciliği elde etti. Aynı kategoride Mustafa Cem Tokay İtalyan Alfredo Versace ile birlikte üçüncü oldu.

"2020 Dünya Şampiyonası içi olumlu mesajlar aldım"

Türkiye Briç Federasyon Başkanı Nafiz Zorlu, yaptığı yazılı açıklamada, 8. Avrupa Açık Briç Şampiyonası'nda Dünya ve Avrupa (WBF- EBL) Briç Federasyonları yetkilileri ile toplantı yaptıklarını belirtti. Türkiye'de uluslararası bir organizasyon yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Zorlu, "Görüşmeler olumlu geçti. 2020 Dünya Şampiyonası için olumlu mesajlar aldım. Bu şampiyonluktan sonra bakış açılarının da daha olumlu olacağını düşünüyorum. Bize bu başarıyı sağlayan tüm Türk briçine ve bize destek olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.