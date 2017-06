Satrançta tarihi başarı

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından Rusya'nın Khanty-Mansiysk kentinde gerçekleştirilen 2017 Dünya Satranç Takımlar Şampiyonası'nda büyükustalar Dragan Solak, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal ve Batuhan Daştan'tan oluşan Türk Milli Takımı, son turda Belarus'a 2,5-1,5 kaybetmesine karşın ABD ve Ukrayna gibi satranç devlerini geride bırakarak 10 puanla 5'inci oldu. Çin'in şampiyon olduğu Dünya Satranç Takımlar Şampiyonası, 9 tur boyunca müthiş bir zirve yarışına sahne olurken, ev sahibi Rusya ikinci, Polonya üçüncü, Hindistan ise 4'üncü oldu. Türkiye, şampiyonada Norveç, Polonya ve Mısır müsabakalarında galip gelirken, Rusya, Ukrayna, Hindistan ve Çin'le ise berabere kaldı. 2016 Dünya Satranç Olimpiyatı Şampiyonu olan ABD ve Belarus'la yaptığı maçları iyi performansına rağmen yenilgiyle kapatan Milliler, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile turnuvayı tamamladı.



"Satrancın Dünya Kupası" olarak kabul edilen dev turnuvada antrenörleri Büyükusta Michal Krasenkow kaptanlığında sergiledikleri başarılı performans ile dünyanın en iyi 5 takımı arasında yer alan Türkiye Satranç A Milli Takımı, şampiyonanın da en çok konuşulan takımı oldu.



"TÜRK SATRANÇ TARİHİNİN EN BÜYÜK BAŞARISI BU"

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Türk satranç tarihinin en büyük başarısına ulaşıldığını belirterek, "Günlerdir müthiş bir heyecan ve mücadele yaşanıyor. Türkiye, Dünya Satranç Takımlar Şampiyonası'nda fırtına gibi esti. Dünyanın satrançta en güçlü takımlarıyla karşılaşan A Millilerimiz muhteşem bir performans sergiledi. Hem şampiyonaya, hem de gündeme damga vurdular. Yarıştan hiç kopmadılar, ilk üçü zorladılar. Devlerle mücadele ederek, bir hayali de gerçekleştirdiler ve dünyanın en güçlü 5 takımı arasında yer aldılar. Türk satranç tarihinin en iyi derecesine imza atan Millilerimizin aldığı bu sonuç, daha büyük başarıların, şampiyonlukların da ayak sesleri aslında. Bize çifte bayram yaşatan, dünyaya ve Türkiye'ye 'Türk satrancı nereden nereye geldi' dedirten Dragan Solak, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal, Batuhan Daştan ile gurur duyuyoruz. Şampiyonada ülkemize 'Yenilmez Türkiye' dedirten, dünya otoritelerini hayretler içinde bırakarak tarihi bir başarıya imza atan büyükustalarımız ile gurur duyuyorum. 9 tur boyunca kalbimiz ve dualarımız onlarlaydı. Milli Takımımıza, satranç gönüllüsü ailelerine, onlara her türlü desteği veren tüm antrenörlerine ve Milli Takım Antrenörümüz Michal Krasenkow'a ülkem adına teşekkür ediyorum. Gelecek onlarla daha güzel olacak. TSF olarak daha çok çalışacağız ve Türkiye'yi zirveye taşıyacağız" diye konuştu.