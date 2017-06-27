 Nur’dan madalya garanti – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Nur’dan madalya garanti

    Nur’dan madalya garanti
    Dünya Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde kadınlar 67 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Nur Tatar Askari, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Askari, yarı finalde ev sahibi ülkenin sporcusu Kim Dan-Ji ile bugün saat 13.00'te karşılaşacak.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:19
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