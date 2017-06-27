Halil Altıntop Slavia Prag'da
Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Halil Altıntop, Çek ekibi Slavia Prag ile anlaşmaya vardı.
Augsburg'dan ayrılan Halil Altıntop, Çekya Birinci Futbol Ligi'nin son şampiyonu Slavia Prag ile anlaştı.
Slavia Prag Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldığı bildirilirken sözleşmenin detayları hakkında ise bilgi paylaşılmadı.
Başkent ekibi, Halil Altıntop'un yanı sıra Portekizli Danny ve Ukraynalı Ruslan Rotan'ın transferlerini de duyurdu.
2013'te Trabzonspor'dan Augsburg'a transfer olan Halil, bu 4 yıl içinde ligde, kupada ve Avrupa'da oynadığı 128 maçta 22 gol attı.
Schalke 04, Kaiserslautern ve Eintracht Frankfurt takımlarında da oynayan Halil Altıntop, Bundesliga'da 351 maçta forma giydi.
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 16:12
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G.Saray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
Aslan SELCUK COK FORMDA YA IYI TATIL YAPIYOR YAP BAKALIM SELCUK EFENDI BIRKI FRIKIKLE OLMUYOR BU ISLER DÖKÜLÜYORSUN SON 2 YILDIR HADI BAKALIM
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Carole de apronda!
Toplam 9
Yorum
Aslan LINNES VE CAROLE BENCE IYI BEKLER BIZE ORTA SAHADA VE DEFANSIN GÖBEGINDE PROBLEMIMIZ COK BÜYÜK DONK DEJONK SELCUKLA OLMUYOR TOLGA IYI YEDEK
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Onazi için 5 milyon euro
Toplam 4
Yorum
balturk onazzi iyi bir top çalıcı mümkünse satılmamalı
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