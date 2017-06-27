Bakan Kılıç, dünya şampiyonu Nur Tatar’ı tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Nur Tatar Askari için tebrik mesajı yayımladı.
"Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 67 kiloda altın madalya kazanan Milli Sporcumuz Nur Tatar Askari'yi kutluyorum. Sporcumuzun güçlü rakiplerini geride bırakarak Dünya Şampiyonu olması bizleri gururlandırdı. Dünya şampiyonluğunun yanı sıra 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda hanesine 120 puan ekleyerek büyük bir avantaj elde eden sporcumuzu tebrik ediyorum. Altın madalyanın kazanılmasında emeği geçenlere ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum."
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 16:54
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Maicon, kardeşini de getirmek istiyor
Toplam 10
Yorum
hiç beklemeyin Alın alın yeğenleri varsa onlarıda alın, hatta amacoğullarını filanda alın.
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Florya’da büyük temizlik!
Toplam 18
Yorum
Emir Hakan balta ligin en saglam stoperi. Manyadinizmi
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Ndiaye müjdesi
Toplam 9
Yorum
onur inşallah doğrudur yönetim bu oyuncuyu alır.çok beğendiğim oyuncu.. bu senede yeni formamızla başarı yakalarız inşallah
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