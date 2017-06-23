Türkiye'nin gençleri Bolu'da kaynaşıyor

Bolu'ya 40 kilometre uzaklıkta ve bin 200 metre rakıma sahip Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Aladağ Kamp Merkezi alanında 4 yıl önce başlatılan yaz kamplarına her yıl yaklaşık 4 bine yakın genç katılıyor.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen ve her dönem 396 olmak üzere toplam 3 bin 54 gencin katılacağı kampta, özel olarak hazırlanan eğitim parkurlarında, halk oyunları, yapay tırmanış, oryantring, paintball, doğa yürüyüşü, satranç, kano, badminton, voleybol, futbol, tenis, okçuluk gibi etkinlikler yapılıyor.

Kamp alanına kurulan çadırda hem kültürel faaliyetlere katılacak hem de ebru, el sanatları ve müzik kurslarından istifade edecek gençler, geçen pazar faaliyetlerine başlayan kamp süresince tarihçi, sanatçı ve sporcuların da söyleşilerini dinleme imkanı bulacak.

Ankara, Balıkesir, Çanakkale ile Van, Hakkari ve Muş'un da aralarında bulunduğu 21 ilden gelen gençler, toplam 9 dönem şeklinde gerçekleşecek ve 7 gece 8 gün devam edecek kamplarda ayrıca Abant ve Gölcük tabiat parkları ile bölgede bulunan bazı köylere geziler düzenleyecek.

"Dostlukların temelini bu kamplarda atıyorlar"

Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde organize edilen deniz ve doğa kampları olduğunu söyledi.

Ertem, kampların Bolu başta olmak üzere Kastamonu, Trabzon, Osmaniye, Antalya, Kırşehir, Tokat ve Manisa'da yapıldığını aktararak, "Her yıl olduğu gibi Bolu'da her dönemde 396 olmak üzere toplamda da 3 bin 564 gencimizi ağırlayacağız. Kamplar kapsamında 8 ilde toplam 19 bin 272 gencimiz doğa kamplarımızdan yararlanacak. Türkiye genelinde Bolu'nun payı yüzde 18,5. Bir de en fazla istekte bulunulan kamp Bolu kampımız." diye konuştu.

Kampların her dönem 7 gece 8 gün olarak planlandığını da anlatan Ertem, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklarımızı evlerinden alıyoruz. Kılık kıyafetlerini temin diyoruz. Ceplerine harçlık da koyuyoruz. Kamplarda sportif ve kültürel etkinlikler yapıyorlar. Sosyal etkinlikler de yapıyorlar. Sanatçılarımız, tarihçilerimizle söyleşiler yapıyorlar. Kamplarımızda Türkiye'nin her yerinden gelen gençlerimiz birbirleriyle kaynaşıyor. Gençlerimiz ömür boyu sürecek dostlukları temelini bu kamplarda atıyorlar."