Muğla’nın rafting takımı şampiyonaya hazırlanıyor

Dalaman Belediyespor Kulübü rafting takımı, 19-24 Temmuz’da Dalaman Çayı’nda yapılması planlanan Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 3. ayağına hazırlanıyor.

Dalaman Belediyesi'nin desteği ile Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından yapılacak şampiyona öncesi kurulan rafting takımı, şampiyonanın yapılacağı Dalaman Çayı'nda haftanın 5 günü antrenmanlarını sürdürüyor. Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Eğitim Kurulu Üyesi Saniye Uyar Kırık, raftingin Dalaman'da sportif amaçlı yapılabilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.



İLK AYAK NARLI'DA

Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından birisi olan Dalaman'da Türkiye Şampiyonası düzenlenmesinin önemli olduğunu ifade eden Kırık, şampiyonanın 19 Temmuz'da başlayacağını aktararak, "20 Temmuz'da Narlı'da ilk ayağı yapılacak, 2,3 ve 4'üncü yarışlar ise nehirde devam edecek. Türkiye'nin değişik illerinden 20 takımı ağırlayacağız" diye konuştu. Dalaman Çayı'nın ülkenin en güzide nehirlerinden biri olduğuna değinen rafting eğitmeni Mustafa Ali Akbulut, "rafting sporu açısından çok uygun. 20-25 yıldır turizm amaçlı burada rafting yapılıyor, ancak sportif amaçlı yapılmamış, öğrencilerin başarıya yelken açabilecekleri güzel bir spor" şeklinde konuştu.



Haftanın 5 günü çalışmaları sürdürdüklerini belirten Akbulut, amaçlarının Dalaman rafting takımını Türkiye Şampiyonu yapmak olduğunu da sözlerine ekledi. Rafting sporuna yeni başladıklarını dile getiren Dalaman Belediyespor Kulübü erkek rafting takımı sporcusu Aytuğ Kaplan ise öncelikte teorik eğitim aldıklarının bilgisini verdi.



HAFTANIN 5 GÜNÜ İDMAN

Kaplan, "Ekipmanları öğrendikten sonra, nehirden geçişi, kürek tekniklerini, nehre atlama tekniğini öğrendik. 1'inci olmak için haftanın 5 günü idman yapıyoruz" dedi. Kadın rafting takımı sporcusu Şimal Damla Altınsoy da, "Bu yeni sporda Dalaman'ı temsil edenlerden biri olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Arkadaşlarım ile birlikte öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Sporu herkese sevdirmek istiyoruz. İnşallah, insanlara örnek olarak büyük başarılara yelken açabiliriz" açıklamasını yaptı.