Muğla’nın rafting takımı şampiyonaya hazırlanıyor
Dalaman Belediyespor Kulübü rafting takımı, 19-24 Temmuz’da Dalaman Çayı’nda yapılması planlanan Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 3. ayağına hazırlanıyor.
İLK AYAK NARLI'DA
Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından birisi olan Dalaman'da Türkiye Şampiyonası düzenlenmesinin önemli olduğunu ifade eden Kırık, şampiyonanın 19 Temmuz'da başlayacağını aktararak, "20 Temmuz'da Narlı'da ilk ayağı yapılacak, 2,3 ve 4'üncü yarışlar ise nehirde devam edecek. Türkiye'nin değişik illerinden 20 takımı ağırlayacağız" diye konuştu. Dalaman Çayı'nın ülkenin en güzide nehirlerinden biri olduğuna değinen rafting eğitmeni Mustafa Ali Akbulut, "rafting sporu açısından çok uygun. 20-25 yıldır turizm amaçlı burada rafting yapılıyor, ancak sportif amaçlı yapılmamış, öğrencilerin başarıya yelken açabilecekleri güzel bir spor" şeklinde konuştu.
Haftanın 5 günü çalışmaları sürdürdüklerini belirten Akbulut, amaçlarının Dalaman rafting takımını Türkiye Şampiyonu yapmak olduğunu da sözlerine ekledi. Rafting sporuna yeni başladıklarını dile getiren Dalaman Belediyespor Kulübü erkek rafting takımı sporcusu Aytuğ Kaplan ise öncelikte teorik eğitim aldıklarının bilgisini verdi.
HAFTANIN 5 GÜNÜ İDMAN
Kaplan, "Ekipmanları öğrendikten sonra, nehirden geçişi, kürek tekniklerini, nehre atlama tekniğini öğrendik. 1'inci olmak için haftanın 5 günü idman yapıyoruz" dedi. Kadın rafting takımı sporcusu Şimal Damla Altınsoy da, "Bu yeni sporda Dalaman'ı temsil edenlerden biri olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Arkadaşlarım ile birlikte öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Sporu herkese sevdirmek istiyoruz. İnşallah, insanlara örnek olarak büyük başarılara yelken açabiliriz" açıklamasını yaptı.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:29
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Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 33
Yorum
fb 2.guiza vakası gibi.
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Talisca bilmecesi!
Toplam 3
Yorum
hattrick MANU için Beşiktaş gibi bir takım bırakılır mı , bu kadar seni seven bir taraftarı olan bu takımı bırakıp gideceğine ihtimal bile vermiyorum
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Acerbi teklifi reddedildi
Toplam 3
Yorum
Aslan OYUNCU ILE ANLASIN DEVRE ARASI IMZAYI ALIN SENEYE BEDAVAYA TRANSFER YAPIN INSALLAH BIR DAHA HASTALANMAZ KALITELI STOPER HEM TEKNIK HEM SERT
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