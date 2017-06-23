 Muğla’nın rafting takımı şampiyonaya hazırlanıyor – Fotomaç – 23 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Muğla’nın rafting takımı şampiyonaya hazırlanıyor

    Muğla’nın rafting takımı şampiyonaya hazırlanıyor

    Dalaman Belediyespor Kulübü rafting takımı, 19-24 Temmuz’da Dalaman Çayı’nda yapılması planlanan Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 3. ayağına hazırlanıyor.

    Dalaman Belediyesi'nin desteği ile Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından yapılacak şampiyona öncesi kurulan rafting takımı, şampiyonanın yapılacağı Dalaman Çayı'nda haftanın 5 günü antrenmanlarını sürdürüyor. Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Eğitim Kurulu Üyesi Saniye Uyar Kırık, raftingin Dalaman'da sportif amaçlı yapılabilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

    İLK AYAK NARLI'DA
    Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından birisi olan Dalaman'da Türkiye Şampiyonası düzenlenmesinin önemli olduğunu ifade eden Kırık, şampiyonanın 19 Temmuz'da başlayacağını aktararak, "20 Temmuz'da Narlı'da ilk ayağı yapılacak, 2,3 ve 4'üncü yarışlar ise nehirde devam edecek. Türkiye'nin değişik illerinden 20 takımı ağırlayacağız" diye konuştu. Dalaman Çayı'nın ülkenin en güzide nehirlerinden biri olduğuna değinen rafting eğitmeni Mustafa Ali Akbulut, "rafting sporu açısından çok uygun. 20-25 yıldır turizm amaçlı burada rafting yapılıyor, ancak sportif amaçlı yapılmamış, öğrencilerin başarıya yelken açabilecekleri güzel bir spor" şeklinde konuştu.

    Haftanın 5 günü çalışmaları sürdürdüklerini belirten Akbulut, amaçlarının Dalaman rafting takımını Türkiye Şampiyonu yapmak olduğunu da sözlerine ekledi. Rafting sporuna yeni başladıklarını dile getiren Dalaman Belediyespor Kulübü erkek rafting takımı sporcusu Aytuğ Kaplan ise öncelikte teorik eğitim aldıklarının bilgisini verdi.

    HAFTANIN 5 GÜNÜ İDMAN
    Kaplan, "Ekipmanları öğrendikten sonra, nehirden geçişi, kürek tekniklerini, nehre atlama tekniğini öğrendik. 1'inci olmak için haftanın 5 günü idman yapıyoruz" dedi. Kadın rafting takımı sporcusu Şimal Damla Altınsoy da, "Bu yeni sporda Dalaman'ı temsil edenlerden biri olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Arkadaşlarım ile birlikte öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Sporu herkese sevdirmek istiyoruz. İnşallah, insanlara örnek olarak büyük başarılara yelken açabiliriz" açıklamasını yaptı.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:29
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muğla’nın rafting takımı şampiyonaya hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.