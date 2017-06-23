Metin Şahin yeniden WTF yönetiminde

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Güney Kore'nin Muju şehrinde gerçekleştirilen 28. WTF Genel Kurulu'nda yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Şahin, sadece 12 kişinin seçildiği WTF yönetimine Avrupa Kıtası adına en çok oyu alan üye olarak girmeyi başardı. Başkan Şahin ayrıca, 2004, 2005, 2009 ve 2013 yıllarından sonra üst üste 5. kez WTF Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Metin Şahin, 2021 yılına kadar WTF Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak. WTF Genel Kurulu'nda başkanlığa ise Güney Koreli Dr. Chungwon Choue seçildi. Genel kurulda ayrıca, Tekvando Federasyonu Dış İişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya da 3. kez WTF Denetçisi olmayı başardı. İki kişinin seçildiği bu göreve Ali Sağırkaya'nın getirilmesiyle Türkiye, genel kurulda oylanan toplam 14 koltuktan 2'sini kazanarak bunu başaran tek ülke oldu.



Şahin: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz"

Başkan Şahin, genel kurulun ardından yaptığı açıklamada, yeniden büyük bir başarıya imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Şahin, "Ülkemizi her alanda en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Üst üste 5. kez tekvandonun en üst yönetimine seçildim. Bu, büyük bir onur ve gurur. Bu sonuç, sportif başarının yanında ülkemizi yönetim anlamında da başarıyla temsil etmemizin bir nevi göstergesidir. Bu başarıyı elde ederken Avrupa Kıtası'ndan en çok oyu almak da çok memnun edici bir olay. Ülkemizi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da vizyonumuza uygun bir şekilde her anlamda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, yeniden WTF Başkanı seçilen Dr. Chungwon Choue'yu ve yönetim kurulu üyelerimizi kutlar, sonuçların herkese hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.