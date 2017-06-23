İşitme Engelliler Olimpiyatları'na doğru
Samsun'da, 18-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılacak 19 ayrı branştaki sporcular çeşitli kentlerdeki kamplarla son hazırlıklarını yapacak.
Türkiye İşitme Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Ramazan Bayramı sonrası son hazırlık dönemine girecek.
Olimpiyatlar öncesi milli takımların kamp programı şöyle:
Atıcılık: 1-12 Temmuz (Ankara-TOHM)
Atletizm: 26 Haziran-17 Temmuz (Ankara-TOHM)
Badminton: 3-12 Temmuz (Samsun-19 Mayıs İlçe Kamp Eğitim Merkezi)
Basketbol: (Kadın-Erkek 20 Yaş Altı): 1-12 Temmuz (Samsun-Amisos Otel)
Bisiklet: 28 Haziran-13 Temmuz (Samsun-19 Mayıs İlçe Kamp Eğitim Merkezi)
Bowling: 13-17 Temmuz (Samsun-Olimpiyat Köyü)
Futbol: 3-14 Temmuz (Ankara-Ankara Büyük Anadolu Oteli)
Golf: 1-18 Temmuz (Samsun-Samsun Belediyesi Golf Kulübü)
Güreş: 2-22 Temmuz (Kızılcahamam-Patalya Hotel)
Hentbol: 1-12 Temmuz (Samsun-Amisos Otel)
Judo: 3-12 Temmuz (Rize-Salarha Kamp Eğitim Merkezi)
Karate: 30 Haziran-16 Temmuz (Ankara-TOHM)
Masa tenisi: 1-12 Temmuz (Samsun-19 Mayıs İlçe Kamp Eğitim Merkezi)
Oryantiring: 2-12 Temmuz (Ankara-TOHM)
Plaj voleybolu: 1-13 Temmuz (Samsun-Amisos Otel)
Tekvando: 15-30 Temmuz (Samsun-Olimpiyat Köyü)
Tenis: 3-12 Temmuz (Samsun-19 Mayıs İlçe Kamp Eğitim Merkezi)
Voleybol: (Kadın ve Erkek): 1-13 Temmuz (Samsun-Amisos Otel)
Öte yandan yüzmenin 17 Haziran ve atletizm koşma takımının 19 Haziran'da Ankara'da başladığı kamp, 12 Temmuz'da sona erecek. Voleybol takımlarının 19 Haziran'da Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başlayan kamp programı ise 27 Haziran'da tamamlanacak.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:59
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Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 33
Yorum
fb 2.guiza vakası gibi.
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Talisca bilmecesi!
Toplam 3
Yorum
hattrick MANU için Beşiktaş gibi bir takım bırakılır mı , bu kadar seni seven bir taraftarı olan bu takımı bırakıp gideceğine ihtimal bile vermiyorum
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Acerbi teklifi reddedildi
Toplam 3
Yorum
Aslan OYUNCU ILE ANLASIN DEVRE ARASI IMZAYI ALIN SENEYE BEDAVAYA TRANSFER YAPIN INSALLAH BIR DAHA HASTALANMAZ KALITELI STOPER HEM TEKNIK HEM SERT
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