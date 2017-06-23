3 bini aşkın çocuk Olimpik Günü kutladı
Tüm dünyada Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Milli Olimpiyat Komiteleri tarafından “hareket et”, “öğren”, “keşfet” sloganı ile kutlanan ve ülkemizde de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) etkinlikleri ile gelenekselleşen Olimpik Gün bu yıl Gaziantep, Muğla, Antalya, İstanbul ve Samsun’da 3 bini aşkın kişinin katılımı ile gerçekleşti.
Eğlenceli atletizm, mini golf, hentbol, basketbol, futbol, voleybol, okçuluk, koşu gibi sporların yanı sıra ip atlama, mendil kapmaca, halat çekme, seksek ve halka oyunu gibi geleneksel Türk oyunları ile eğlenme şansı bulan çocuklar aynı zamanda Olimpik değerleri ve kültürü de deneyimledi.
Olimpik Gün etkinlikleri ilk olarak 30 Nisan'da Gaziantep'te düzenlendi. Organizasyonda TMOK'un kentte yürüttüğü "Çocuklar için Sportif Eğitime Destek Projesi" kapsamında eğitim alan 200 Suriyeli çocuk da yer aldı. Olimpik Gün'de Suriyeli ve Türk çocuklar Olimpizm ruhunu yaşama, spor yapma, sosyalleşme ve eğlenme imkanı buldu.
İkinci etkinlik 15 Mayıs'ta Gladyatörler kenti olarak bilinen Muğla Stratonikeia Antik Kentinde; üçüncü etkinlik ise Antalya'da gerçekleşti. Antalya'daki organizasyonda çocuklar başta okçuluk ve golf olmak üzere birçok Olimpik sporu profesyonel antrenörler eşliğinde deneyimleme şansı buldu.Etkinliklerin dördüncü durağı 29 Mayıs'ta İstanbul oldu. Etkinlikte çocuklar spor yapmanın yanı sıra okul bahçesinde Olimpik halkalar oluşturarak görsel bir şölen yarattı.
Beşinci ve son etkinlik ise Samsun'da 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) 2017 teması altında, işitme engelli çocukların da katıldığı bir organizasyon ile düzenlendi. Organizasyonda işitme engelli çocuklar Olimpizm ruhu ile tanıştı ve yaşıtları ile keyifli bir gün geçirdi. Öğrenciler etkinlikte işaret diliyle Olimpik Gün dediler.
TMOK'un Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi maskotu Oli'nin de katılımıyla neşe ve coşku içinde geçen etkinlikler ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile gönüllüler ve antrenörlerden oluşan 3 bin kişinin katılımıyla düzenlendi. Olimpik Gün etkinlikleri, çocuklara Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener imzalı Olimpik Gün Sertifikası verilmesiyle sona erdi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:40
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Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 44
Yorum
abc ben GS liyim ama, fener bunu alacagina elindeki rvp ye göre kursun oyun sistemini.36 yas nedir abi? ki adam en az 2 senelik ister zaten
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4. yıldız Lens
Toplam 13
Yorum
AYDIN AMİN İNŞALLAH OLUR
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4. yıldız Lens
Toplam 13
Yorum
aslan misafire git denmez ama beğendiğin yere defol git
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