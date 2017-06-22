Tekvandoda büyük heyecan başlıyor
Tekvandoda 2017 yılının en önemli organizasyonu dünya şampiyonası, 24-30 Haziran'da Güney Kore'de düzenlenecek.
Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Muju kentinde gerçekleştirilecek organizasyona, 183 ülkeden 971 sporcu katılacak. Türkiye'yi bu önemli şampiyonada 16 tekvandocu temsil edecek.
Teknik direktör Ali Şahin yönetiminde, Konya ve Kocaeli'de 2 ayrı kampla şampiyonaya hazırlanan milliler, madalya için tatamiye çıkacak.
Rusya'da 2015 yılında düzenlenen dünya şampiyonasında milli tekvandoculardan Servet Tazegül ve İrem Yaman altın, Nur Tatar Askari gümüş, Nafia Kuş da bronz madalya kazanmıştı. Türkiye, takım kategorisinde de dünya üçüncüsü olmuştu.
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, turnuvada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele vereceklerini belirterek, "Yılın en önemli organizasyonu başlıyor. Dünya şampiyonası bu kez tekvandonun ana vatanı Güney Kore'de düzenlenecek. Çok zorlu bir şampiyona olacak. Sporcularımız en iyi şekilde bu şampiyonaya hazırlandılar. Hepsine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.
Dünya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şöyle:
Erkekler
54 kilo: Deniz Dağdelen
58 kilo: Mertcan Dolmacı
63 kilo: Hakan Reçber
68 kilo: Ferhat Can Kavurat
74 kilo: Servet Tazegül
80 kilo: Yunus Sarı
87 kilo: Hasan Can Lazoğlu
+87 kilo: Serdar Yüksel
Kadınlar
46 kilo: Rukiye Yıldırım
49 kilo: İpek Çidem
53 kilo: Zeliha Ağrıs
57 kilo: Hatice Kübra İlgün
62 kilo: İrem Yaman
67 kilo: Nur Tatar Askari
73 kilo: Sude Bulut
+73 kilo: Nafia Kuş
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:36
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Vida yerine oturuyor
Toplam 31
Yorum
VAZGEÇİN ARTIK ŞU ADAMDAN AGA GELMİYECEK 3 AYDIR BUNLA UĞRAŞIYOZ ZAMAN KAYBI AYNI GOMEZ GİBİ
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‘Hoş geldiniz’ iyi aile!
Toplam 4
Yorum
RİERA SANADA SEVGİ VE SAYGILAR SEVGİLİ RİERA . BİR GS LI OLARAK GÖNLÜMÜZDESİN.
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Rota Kameni
Toplam 2
Yorum
sdf sdf girme kaybedersin :)
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