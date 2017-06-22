Tekvandoda büyük heyecan başlıyor

Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Muju kentinde gerçekleştirilecek organizasyona, 183 ülkeden 971 sporcu katılacak. Türkiye'yi bu önemli şampiyonada 16 tekvandocu temsil edecek.

Teknik direktör Ali Şahin yönetiminde, Konya ve Kocaeli'de 2 ayrı kampla şampiyonaya hazırlanan milliler, madalya için tatamiye çıkacak.

Rusya'da 2015 yılında düzenlenen dünya şampiyonasında milli tekvandoculardan Servet Tazegül ve İrem Yaman altın, Nur Tatar Askari gümüş, Nafia Kuş da bronz madalya kazanmıştı. Türkiye, takım kategorisinde de dünya üçüncüsü olmuştu.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, turnuvada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele vereceklerini belirterek, "Yılın en önemli organizasyonu başlıyor. Dünya şampiyonası bu kez tekvandonun ana vatanı Güney Kore'de düzenlenecek. Çok zorlu bir şampiyona olacak. Sporcularımız en iyi şekilde bu şampiyonaya hazırlandılar. Hepsine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şöyle:



Erkekler

54 kilo: Deniz Dağdelen

58 kilo: Mertcan Dolmacı

63 kilo: Hakan Reçber

68 kilo: Ferhat Can Kavurat

74 kilo: Servet Tazegül

80 kilo: Yunus Sarı

87 kilo: Hasan Can Lazoğlu

+87 kilo: Serdar Yüksel



Kadınlar

46 kilo: Rukiye Yıldırım

49 kilo: İpek Çidem

53 kilo: Zeliha Ağrıs

57 kilo: Hatice Kübra İlgün

62 kilo: İrem Yaman

67 kilo: Nur Tatar Askari

73 kilo: Sude Bulut

+73 kilo: Nafia Kuş