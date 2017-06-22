 Tekvandoda büyük heyecan başlıyor – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Tekvandoda büyük heyecan başlıyor

    Tekvandoda büyük heyecan başlıyor

    Tekvandoda 2017 yılının en önemli organizasyonu dünya şampiyonası, 24-30 Haziran'da Güney Kore'de düzenlenecek.

    Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Muju kentinde gerçekleştirilecek organizasyona, 183 ülkeden 971 sporcu katılacak. Türkiye'yi bu önemli şampiyonada 16 tekvandocu temsil edecek.

    Teknik direktör Ali Şahin yönetiminde, Konya ve Kocaeli'de 2 ayrı kampla şampiyonaya hazırlanan milliler, madalya için tatamiye çıkacak.

    Rusya'da 2015 yılında düzenlenen dünya şampiyonasında milli tekvandoculardan Servet Tazegül ve İrem Yaman altın, Nur Tatar Askari gümüş, Nafia Kuş da bronz madalya kazanmıştı. Türkiye, takım kategorisinde de dünya üçüncüsü olmuştu.

    Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, turnuvada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele vereceklerini belirterek, "Yılın en önemli organizasyonu başlıyor. Dünya şampiyonası bu kez tekvandonun ana vatanı Güney Kore'de düzenlenecek. Çok zorlu bir şampiyona olacak. Sporcularımız en iyi şekilde bu şampiyonaya hazırlandılar. Hepsine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

    Dünya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şöyle:

    Erkekler
    54 kilo: Deniz Dağdelen

    58 kilo: Mertcan Dolmacı

    63 kilo: Hakan Reçber

    68 kilo: Ferhat Can Kavurat

    74 kilo: Servet Tazegül

    80 kilo: Yunus Sarı

    87 kilo: Hasan Can Lazoğlu

    +87 kilo: Serdar Yüksel

    Kadınlar
    46 kilo: Rukiye Yıldırım

    49 kilo: İpek Çidem

    53 kilo: Zeliha Ağrıs

    57 kilo: Hatice Kübra İlgün

    62 kilo: İrem Yaman

    67 kilo: Nur Tatar Askari

    73 kilo: Sude Bulut

    +73 kilo: Nafia Kuş

    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:36
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