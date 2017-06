Genç milli satrançcılardan tarihi başarı

Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası, Rusya, İngiltere, Azerbaycan, Almanya, Ukrayna, İspanya, Gürcistan, İsrail gibi 23 ülkeden güçlü sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Avrupa'da destan yazdık" diyen Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye'nin dünya satrancının zirvesine yürüyen bir başarı grafiği sergilediğini belirtti. Alt yapıya yapılan yatırımların artık meyvelerini vermeye başladığını kaydeden Tulay, "Türkiye'nin dört bir yanından şampiyonaya katılan genç sporcularımızın başarısıyla tam bir bayram coşkusu yaşıyoruz. Avrupa'da Türk satrancının gücünü yansıtan, İstiklal Marşı'mızı 5 kez okutan, bayrağımızı gururla dalgalandıran, tarihi bir başarıya imza atan bu genç sporcularımızla gurur duyuyoruz. Onlarla Türk satrancı gelecekte büyük başarılar yaşayacak. Bu gençler Türkiye'nin güçlü geleceği. Türkiye'ye erken bayram sevinci yaşatan tüm sporcularımızı, bu başarıda emeği olan herkesi yürekten kutluyorum. Türk satrancının geleceğinde artık umut var, başarı var, yüz güldüren sonuçlar var" dedi.



AVRUPA'NIN EN İYİLERİ ONLAR

Şampiyonada, 9 yaş genelde Manisa'dan CM Kerem Ertem, 9 yaş kızlarda Hatay'dan Elif Zeren Yıldız, 11 yaş genelde Ankara'dan Zeki Berke Çaputçuoğlu, 13 yaş kızlarda Tekirdağ'dan WCM Esma Doğa Duran ile 17 yaş kızlarda Mersin'den WCM Bengü Sena Ayan çok başarılı müsabakalara imza atarak Avrupa Şampiyonu oldu. Giresun'dan Enes Tanrıverdi 13 yaş genelde, Ankara'dan 17 yaş genelde Efe Can Tepe ile 17 yaş kızlarda Denizli'den Poyraz Dursun Türkiye'ye gümüş madalya getiren sporcular oldu. 11 yaş kızlarda Denizli'den Gülenay Aydın ise Avrupa üçüncüsü oldu. Topladıkları madalya ve aldıkları derecelerle şampiyonanın en iyisi olduklarını kanıtlayan genç satranç milli takımının başarısı, Avrupa satranç otoritelerinin de takdirini topladı.



ŞAMPİYONANIN FAVORİSİ RUSYA'YI GERİDE BIRAKTILAR

Favori olarak gösterilen Rusya, 153 sporcu ile yarıştığı şampiyonada 4 altın madalya elde etti. Türkiye ise 44 sporcu ile mücadele ettiği şampiyonada, 5 altın madalyaya ulaşarak, otoritelerin favorisi Rusya'yı geride bırakmanın sevincini yaşadı. Türkiye altın madalya başarısının yanı sıra toplam 25 madalya ve 9 kupa ile de şampiyonanın en iyi takımı oldu.

Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda ilk üç dereceyi elde edenler kupa ve madalya, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı ve 7'nci olan sporcular ise madalya ile ödüllendirildi. 2013, 2014, 2015 yıllarında da Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nı birinci olarak tamamlayan Türkiye, ülke sıralaması yapılmayan 2016'da da madalyaların yarısını toplamıştı. Geçtiğimiz yıl 2 altın madalya kazanan Türkiye, bu yıl başarı grafiğini yükselterek altın madalya sayısını 5'e çıkartarak satranç sporundaki başarısının tesadüf olmadığını kanıtladı.



TÜRK SPORCULAR HER YAŞ GRUBUNDA SIRALAMAYA GİRDİ

Genç sporcularımız sıralamada da başarılarıyla göz doldurdu. 7 yaş genel dördüncüsü Abdurrahman Ergun (Tokat), 7 yaş genel altıncısı Ateş Atabey Ayhan (Tekirdağ), 7 yaş kızlar dördüncüsü Nazlı Demir (Mardin), 7 yaş kızlar beşincisi Zeynep Acar (İzmir), 7 yaş kızlar altıncısı Süheyla Naz Bahar (Mersin) oldu. 9 yaş kızlarda Azra Kurnaz (Ankara) yedinci olurken, 11 yaş genelde CM Kürşat Buğra Gökçek (Mersin) dördüncü, Yağız Çınar Akın (İstanbul) beşinci ve 11 yaş kızlar Çisel Anaçoğlu (Ankara) altıncı sırayı aldı. 13 yaş kızlarda WFM Sıla Çağlar (Mersin) yedinci, 15 yaş genelde Berke Güncan (Isparta) dördüncü, 15 yaş genelde Kayra Kamer (Bursa) yedinci, 15 yaş kızlarda Hümeyra Kargacı (Ankara) altıncı, 17 yaş genelde Alihan Demirbağ (İstanbul) altıncı, 17 yaş kızlarda Bulut Evrim Aluç (Ankara) beşinci ve yine 17 yaş kızlarda WCM Sinem Çağla Gündoğan (İstanbul) altıncı sırayı elde etti.



"DÜNYA TAKIMLAR SATRANÇ ŞAMPİYONASI'NDAN DA MÜJDE BEKLİYORUZ"

Khanty Mansisyk'de "Dünya Takımlar Satranç Şampiyonası'nın da devam ettiğini hatırlatan TSF Başkanı Gülkız Tulay, büyükustalardan oluşan millilerin bu şampiyonada başarılı bir performans sergilemeye devam ettiklerini söyledi. Türkiye'ye bu şampiyonadan da müjdeli haberler vermeyi ümit ettiklerini ifade eden Tulay, şöyle devam etti:



"Türkiye satranç sporunda çıtayı yükseltti. Her gün daha ileriye, daha büyük başarılara koşuyoruz. Hedeflerimiz büyük. Biz bu gençlerle ülkemizin yüzünü güldürmeye, daha nice şampiyonlukları ve başarıları ülkemize taşımaya kararlıyız. Türk satrancının geleceği için çocuklarımıza, gençlerimize yatırım yapmaya, yeni projelerle bu sporu büyütmeye devam ediyoruz. Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda son beş yıldır şampiyonluklara imza atıyor, ülkemize getirdiğimiz madalyaların sayısını her yıl daha da artırıyoruz. Bu başarı tesadüf değil, yatırımlarımızın meyvesidir. Avrupa'da, dünyada daha büyük başarılara imza atacak genç sporcularımız adım adım ilerliyor. Geçtiğimiz yıl yakaladığımız başarı ile ilk defa bu yıl doğrudan katıldığımız "Dünya Takımlar Şampiyonası"nda da millilerimiz başarılı bir performansla mücadele ediyorlar. Avrupa Okullar Şampiyonası'nda kazanılan başarının ardından önümüzdeki günlerde bu şampiyonadan da ülkemize bayram müjdesi vereceğimize inanıyoruz."