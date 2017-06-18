Servet Tazegül, tekvandodaki yeni kurallardan umutlu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çalışmalarını sürdüren Servet Tazegül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin Muju kentinde 24-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Dünya Tekvando Şampiyonası'na hazırlandığını, bunun için birçok uluslararası turnuvada mücadele ettiğini söyledi.

2016 Rio Olimpiyatları'nın ardından biraz dinlendiğini ifade eden milli tekvandocu, bu dönemde sakatlıklarının geçtiğini kaydetti.

Servet, Güney Kore'deki Dünya Şampiyonası'nda bir üst sıklette yarışacağını dile getirerek, "Normalde 68 kiloda yarışıyordum. Bu şampiyonada 74 kiloda yarışacağım. Bu ilk olacak benim için. Elimden geleni yapacağım. Sonuçta uzun bir dönem var. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na 3 yıl var bizim hedeflerimiz hep olimpiyat. Dünya şampiyonaları bizim için basamak oluyor. Basamak basamak ilerlemeyi düşünüyorum. Bu Dünya Şampiyonası'nda 74 kiloda bir atlatayım. Nasıl geçtiğine bakacağım. Uluslararası şampiyonalarda 74 kiloda tecrübelerim var ama büyük şampiyonada bu kiloda yarışmadım." şeklinde konuştu.



"Tekvando yine benim dövüş tarzıma döndü"

Sakatlığının ameliyat olduktan sonra yüzde 100 normale dönmediğini ve ağrıları bulunduğunu anlatan Servet, 24 yıldır tekvando yaptığı için ağrıların artık kronik olduğunu bildirdi.

Servet Tazegül, ağrılarına rağmen mücadele etmeye devam ettiğini aktararak, "Her sporcunun hayali olimpiyatlarda yarışmak. Sonuçta ben 3 olimpiyat gördüm 2 olimpiyat madalyam var. 4'üncüye katılmak benim için büyük bir gurur olur. Bana mutluluk verir. Şimdi adım adım ilerleyip, performansım da eğer iyi giderse yine çıkış yakalarsam kesinlikle 2020 Tokyo Olimpiyatları. Tekvandoda sistem yeniden değişti. Bu son 10 yılda 3 yeni sistem geldi ve ben bu sistemlerde Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. Hepsinde başarılar gösterdim, olimpiyatlarda da yarıştım ve şampiyon oldum." diye konuştu.

Tekvandoya yeni bir sistem daha geldiğini belirten Servet, bu elektronik sistemin uzun boylu olan sporculara avantaj sağladığını söyledi.

Uzun boylu sporcuların ayağını kaldırıp, mesafeyi koruyup rakibin gelişini durdurarak müsabaka yapmaya başladığını dile getiren milli sporcu, "Tekvandonun görseli açısından çok şey kaybettik. Bunu Dünya Tekvando Federasyonu fark etti ve kuralları değiştirdi. Tekvando yine benim dövüş tarzıma döndü. Eğer böyle kalırsa ben de performansımı yakalarsam 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya şansım çok büyük ama bu yıllarda tekvando sürekli değişim içinde olduğundan her an yeniden değişebilir. Biz de yeniden adapte olmak zorundayız. Bu da kolay olmuyor. Sonuçta bir sistemi yapıyorsun yıllar boyu, adaptasyon kolay olmuyor. Elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Servet Tazegül, rakiplerinin uzun fakat daha yavaş olacağını anlatarak, bunu avantaja çevirmeye çalışacağını sözlerine ekledi.