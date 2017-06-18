 Kürekte finalde – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Kürekte finalde

    Kürekte finalde
    , Polonya'nın Poznan şehrinde düzenlenen Dünya Kupası 2. ayak kürek yarışlarında finale yükseldi. 2 tek dümencisiz sınıfında repesaj yarışlarında 2. olan sarı-lacivertli sporcular, bugün saat 11.48'de kupa kaldırmak için mücadele edecek.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:17
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