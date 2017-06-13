 Okçulardan 5 madalya – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Okçulardan 5 madalya

    Okçulardan 5 madalya
    Bedensel Engelliler Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Kupası'nda biri altın 5 madalya kazandı. İtalya'nın Olbia kentinde düzenlenen organizasyonda Türk Milli Takımı'nda makaralı yay erkeklerde Erdoğan Aygan altın elde etti.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:54
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