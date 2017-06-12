Kürekte 8 madalya

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, Bled kentindeki turnuvaya ev sahibi Slovenya ve Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Sırbistan, Slovakya, İsviçre, Moldova ve Arnavutluk'un katıldığı belirtildi.

Açıklamada, 70 kulüpten 490 sporcunun katıldığı yarışlarda Türk sporcuların 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandığı ifade edildi.

Turnuvada dereceye giren sporcular şöyle:



Altın madalya:

M4 (Erkekler dört tek): Gökhan Güven-Eren Can Aslan-Fuad Rafail-Selahattin Gürsoy



Gümüş madalya:

JM 1x (Erkekler tek çifte): Naim Talha Güneş (1. gün yarışı)

M2 (Erkekler iki tek): Gökhan Güven-Eren Can Aslan

JM 1x (Erkekler tek çifte): Naim Talha Güneş (2. gün yarışı)

JW 16 1x (16 yaş altı kadınlar tek çifte): Petek Hepsağ (2. gün yarışı)



Bronz Madalya:

JW 16 1x (16 yaş altı kadınlar tek çifte): Petek Hepsağ (1. gün yarışı)

M2 (Erkekler iki tek): Alihan Sungurlu-Bilal Karademir

M4 (Erkekler dört tek): Bilal Karademir-Alihan Sungurlu-Ömer Öner-Utku Kerem Kanıbelli