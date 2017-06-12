 Kürekte 8 madalya – Fotomaç – 12 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kürekte 8 madalya

    Kürekte 8 madalya

    Türk sporcular, Slovenya'daki Uluslararası Bled Kürek Yarışları'nda 8 madalyanın sahibi oldu.

    Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, Bled kentindeki turnuvaya ev sahibi Slovenya ve Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Sırbistan, Slovakya, İsviçre, Moldova ve Arnavutluk'un katıldığı belirtildi.

    Açıklamada, 70 kulüpten 490 sporcunun katıldığı yarışlarda Türk sporcuların 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandığı ifade edildi.

    Turnuvada dereceye giren sporcular şöyle:

    Altın madalya:
    M4 (Erkekler dört tek): Gökhan Güven-Eren Can Aslan-Fuad Rafail-Selahattin Gürsoy

    Gümüş madalya:
    JM 1x (Erkekler tek çifte): Naim Talha Güneş (1. gün yarışı)

    M2 (Erkekler iki tek): Gökhan Güven-Eren Can Aslan

    JM 1x (Erkekler tek çifte): Naim Talha Güneş (2. gün yarışı)

    JW 16 1x (16 yaş altı kadınlar tek çifte): Petek Hepsağ (2. gün yarışı)

    Bronz Madalya:
    JW 16 1x (16 yaş altı kadınlar tek çifte): Petek Hepsağ (1. gün yarışı)

    M2 (Erkekler iki tek): Alihan Sungurlu-Bilal Karademir

    M4 (Erkekler dört tek): Bilal Karademir-Alihan Sungurlu-Ömer Öner-Utku Kerem Kanıbelli

    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:57
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kürekte 8 madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.