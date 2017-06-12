Kürekte 8 madalya
Türk sporcular, Slovenya'daki Uluslararası Bled Kürek Yarışları'nda 8 madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, Bled kentindeki turnuvaya ev sahibi Slovenya ve Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Sırbistan, Slovakya, İsviçre, Moldova ve Arnavutluk'un katıldığı belirtildi.
Açıklamada, 70 kulüpten 490 sporcunun katıldığı yarışlarda Türk sporcuların 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandığı ifade edildi.
Turnuvada dereceye giren sporcular şöyle:
Altın madalya:
M4 (Erkekler dört tek): Gökhan Güven-Eren Can Aslan-Fuad Rafail-Selahattin Gürsoy
Gümüş madalya:
JM 1x (Erkekler tek çifte): Naim Talha Güneş (1. gün yarışı)
M2 (Erkekler iki tek): Gökhan Güven-Eren Can Aslan
JM 1x (Erkekler tek çifte): Naim Talha Güneş (2. gün yarışı)
JW 16 1x (16 yaş altı kadınlar tek çifte): Petek Hepsağ (2. gün yarışı)
Bronz Madalya:
JW 16 1x (16 yaş altı kadınlar tek çifte): Petek Hepsağ (1. gün yarışı)
M2 (Erkekler iki tek): Alihan Sungurlu-Bilal Karademir
M4 (Erkekler dört tek): Bilal Karademir-Alihan Sungurlu-Ömer Öner-Utku Kerem Kanıbelli
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:57
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D.Kiev’in inadı inat!
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Atahan 5 ay sonra bedava
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Mayıs’ta yalanla Temmuz’da al
Toplam 6
Yorum
mert yalan haber Zivkovic sözleşmesi bittiği için bedavaya transfer oldu.
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''Yüzüme söylemek yerine...''
Toplam 30
Yorum
Ahmet29 Adam Gibi Adamsin Arda...Zaman Kimin Hakli Kimin Haksiz Olduğunu Gösterecektir..Ünal Aysalin Ne Kadar Doğru Bir Karar Aldiğini Şimdi anlıyrm
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