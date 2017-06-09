Mete Gazoz, Dünya Kupası yolunda

İlk ayağı 16-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Şangay'da gerçekleşen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı şu sıralar Antalya'da sürüyor. Genç okçu Mete Gazoz, dördüncü turda yarıştığı İtalyan rakibi David Pasqualucci'ye 6-2 mağlup olarak şampiyonanın bu ayağını 9. olarak tamamladı.



Şangay'daki ayağı 17. olarak bitiren Mete, 9.luğa yükselerek final yolunda istikrarlı yükselişine devam ediyor. Sporcular, 2-3 Eylül 2017 tarihlerinde Roma'da gerçekleşecek Dünya Kupası Finali'ne katılma hakkı kazanmak için Salt Lake City ve Berlin'de düzenlenecek son iki ayakta yarışacak ve en iyi 8 derece içinde yer almaya çalışacaklar.



Mete Gazoz, şampiyonanın ardından 12-19 Haziran 2017 tarihlerinde Antalya'daki 2020 Olimpiyat Oyunları Hazırlık Kampı'nda çalışmalarına devam edecek.