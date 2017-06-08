Azmin ve kararlılığın hikayesi: Ayşegül Pehlivanlar

Ailesiyle tatil dönüşü geçirdiği trafik kazasında annesini kaybeden Ayşegül Pehlivanlar, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Talihsiz olayın izlerini sporla silen milli sporcunun en büyük hayali, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalyanın sahibi olmak.

Türkiye Paralimpik Atıcılık Milli Takımı sporcusu Ayşegül Pehlivanlar, azmiyle diğer insanlara örnek oluyor. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na katılma başarısı gösteren Ayşegül, film senaryolarını aratmayacak bir hayat hikayesine sahip. Ailesiyle tatil dönüşü geçirdiği trafik kazasında annesini kaybeden ve tekerlikli sandalyeyle yaşamını sürdüren Ayşegül, talihsiz olayın izlerini sporla siliyor.



En büyük şansı babası oldu

Atıcılık sporuna başlamadan önce yaşadığı olayın etkisiyle evden dışarıya çok fazla çıkmayan, içine kapanık biri olan Ayşegül'e en büyük desteği eski bir sporcu olan babası Halim Pehlivanlar verdi. 2013'te İzmir'de gittiği poligonda babasının isteğiyle eline tabanca alan sporcu, yetenekleriyle antrenörlerin dikkatini çekti. Ayşegül, 2015 yılında ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.



Sporla hayata tutundu

Sporla hayata tekrar tutunan Ayşegül, kısa sürede gösterdiği performansla milli takıma kadar yükseldi. İlk kez geçen yıl Nisan ayında Ay-Yıldızlı formayı giyen milli sporcu, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na da katılmaya hak kazandı. Atıcılığın kendisi için kısa sürede bir tutkuya dönüştüğünü belirten Ayşegül, "Sporla birlikte öz güvenim arttı. İnsanın istedikten sonra her şeyi yapabileceğine inandım" dedi.



Dünya Kupası'nda zirveye çıktı

Ayşegül Pehlivanlar, milli takıma seçilmesinin ardından Hırvatistan, Avustralya ve ABD'de düzenlenen uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil etti. ABD'de gerçekleştirilen Uluslararası Paralimpik Komitesi Atıcılık Dünya Kupası'nda, havalı tabanca 10 metrede altın madalya kazanarak Rio vizesini aldı. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi olan Ayşegül Pehlivanlar, "Daha iyisini yapabilirdim. Rio'da benim için en büyük ödül bayrağımızı dalgalandırmaktı. Bu süreçte bana destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. Rio'da bronz madalyanın sahibi olduktan sonra annemi düşündüm. Onun da yanımda olmasını isterdim. Babam madalyayı aldıktan sonra ağlamış. Çok büyük bir gurur yaşadım" diye konuştu.



En büyük hayalim altın madalya

Sporla yeniden hayata tutunan ve Türkiye'nin gururu olan Ayşegül Pehlivanlar, en büyük hayalinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya almak olduğunu söyledi. Pehlivanlar, "Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Günde 5 saat antrenman yapıyorum. Güçlü bir ekibe sahibim. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da çok büyük destek oluyor. Benim en büyük hayalim 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalyanın sahibi olmak. Bunu başaracağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.